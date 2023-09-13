:: للنقاش:: ظاهرة تربع العنصر النسوي على المناصب والوظائف!؟

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
15 جانفي 2023
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
مرحبا بكم اخواني اخواتي

بعيدا ان اي تحيز أو عنصرية .. وبعين الواقع .. نلاحظ في السنوات الأخيرة عموما و الآونة الأخيرة خصوصااا ظاهرة تربع العنصر النسوي على مختلف المناصب والوظائف الحكومية في الجزائر
والتعليم نموذجا !؟

ما الأسباب التي ادت في تقديركم الى هذا ؟
هل للمسؤولين الفاسدين الذين يحبون توظيف النساء بدلا من الرجال دور في هذا ؟ ... وكيف يمكننا القضاء على هذه الظاهرة؟

وهل هذا الأمر يخدم المرأة فعلا...؟ أو هو حيلة ذكية لشقاء المرأة وتشتيت جهدها والقضاء على حلمها في تكوين أسرة ؟

ما هو مستقبل المجتمع في ضل كل هاته التطورات والاحداث؟


.. في انتضار أرائكم ؟ شكرا لكم


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