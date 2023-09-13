:: للنقاش:: ظاهرة تربع العنصر النسوي على المناصب والوظائف!؟

مرحبا بكم اخواني اخواتي

بعيدا ان اي تحيز أو عنصرية .. وبعين الواقع .. نلاحظ في السنوات الأخيرة عموما و الآونة الأخيرة خصوصااا ظاهرة تربع العنصر النسوي على مختلف المناصب والوظائف الحكومية في الجزائر

والتعليم نموذجا !؟

ما الأسباب التي ادت في تقديركم الى هذا ؟

هل للمسؤولين الفاسدين الذين يحبون توظيف النساء بدلا من الرجال دور في هذا ؟ ... وكيف يمكننا القضاء على هذه الظاهرة؟



وهل هذا الأمر يخدم المرأة فعلا...؟ أو هو حيلة ذكية لشقاء المرأة وتشتيت جهدها والقضاء على حلمها في تكوين أسرة ؟



ما هو مستقبل المجتمع في ضل كل هاته التطورات والاحداث؟