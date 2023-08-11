للنقاش. هل النجاح في الحياة له علاقة بالحصول على شهادات علمية؟

Adem4dz
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- إنضم
- 15 جانفي 2023
- المشاركات
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
مرحبا اخواني اخواتي
طرأ كثيرا وسط العديد من الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة هذا الأمر ويمكن أن نسمية "ظاهرة"
بين مؤيد ومعارض. هناك من يقول أن الشهادات العلمية مهمة لتحقيق النجاح .. وهناك من ينفي ذالك جملة وتفصيلا, ويعتبر أن النجاح ليس له علاقة بالشهادات العلمية اطلاقا ؟
كيف ترون الأمور من وجهة نظركم ؟
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@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني
طرأ كثيرا وسط العديد من الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة هذا الأمر ويمكن أن نسمية "ظاهرة"
بين مؤيد ومعارض. هناك من يقول أن الشهادات العلمية مهمة لتحقيق النجاح .. وهناك من ينفي ذالك جملة وتفصيلا, ويعتبر أن النجاح ليس له علاقة بالشهادات العلمية اطلاقا ؟
كيف ترون الأمور من وجهة نظركم ؟
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda @سارة ملاني