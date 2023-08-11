للنقاش. هل النجاح في الحياة له علاقة بالحصول على شهادات علمية؟

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
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محل الإقامة
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مرحبا اخواني اخواتي

طرأ كثيرا وسط العديد من الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة هذا الأمر ويمكن أن نسمية "ظاهرة"

بين مؤيد ومعارض. هناك من يقول أن الشهادات العلمية مهمة لتحقيق النجاح .. وهناك من ينفي ذالك جملة وتفصيلا, ويعتبر أن النجاح ليس له علاقة بالشهادات العلمية اطلاقا ؟

كيف ترون الأمور من وجهة نظركم ؟

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وعليكم السلام

انا نشوف النجاح ملوش دخل لا بقرايا وولا شهادة
بزاف ناس قاريين ومتعلمين عقله قد النملة
وبزاف عباد مقراوش عقولهم توزن بلاد
الظروف احيانة تحكم
لي مقراش مراهش غبي ولي قرا مراهش ذكي
هي كلش بالمكتوب وووش مقدرلك ربي فهذي لحياة على هذي
لواحد ميحتاقرش بعينو
 
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