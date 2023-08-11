للنقاش. هل النجاح في الحياة له علاقة بالحصول على شهادات علمية؟

مرحبا اخواني اخواتي

طرأ كثيرا وسط العديد من الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة هذا الأمر ويمكن أن نسمية "ظاهرة"



بين مؤيد ومعارض. هناك من يقول أن الشهادات العلمية مهمة لتحقيق النجاح .. وهناك من ينفي ذالك جملة وتفصيلا, ويعتبر أن النجاح ليس له علاقة بالشهادات العلمية اطلاقا ؟