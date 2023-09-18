السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تتعدد أشكال الدنيا وألوانها بعيون الناس فمنهم من يرى أنها دنيا سعيدة ومنهم من يرى أنها تعيسة لا تعطينا الحياة كل ما نريد لذلك اعتاد على رضا بقضاء الله تعالى

العبرة ليست في السنوات التي عشتها بل في نبض الحياة في تلك السنوات فنحن في هده الدنيا في امتحان وفي أي لحطة قد يتم سحب ورقتك وينتهي الوقت الذي خصه الله لك .فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك

لاتحزن اذا أرهقتك الهموم وضاقت بيك الدنيا بما رحبت فربما أحب الله أن يسمع صوتك وانت تدعوه

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

تحياتي لكم