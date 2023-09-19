Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته
هذه اسعار الكتب المدرسية للطور المتوسط للسنة الدراسية 2023/2024 حسب وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات الدراسية.
السنة اولى متوسط - السعر الإجمالي 2530.00 دج / 2755.00 دج (مع التربية التشكيلية)
السنة ثانية متوسط - السعر الإجمالي 2335.00 دج
السنة ثالثة متوسط - السعر الإجمالي 2190.00 دج
السنة رابعة متوسط - السعر الإجمالي 2320.00 دج
بالتوفيق لابنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد 2023/2024