هذه اسعار الكتب المدرسية للطور المتوسط للسنة الدراسية 2023/2024

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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7 أوت 2006
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السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته

هذه اسعار الكتب المدرسية للطور المتوسط للسنة الدراسية 2023/2024 حسب وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات الدراسية.

السنة اولى متوسط - السعر الإجمالي 2530.00 دج / 2755.00 دج (مع التربية التشكيلية)

مجموعة اولى متوسط 2023-2024.jpeg

السنة ثانية متوسط - السعر الإجمالي 2335.00 دج

مجموعة ثانية متوسط 2023-2024.jpeg

السنة ثالثة متوسط - السعر الإجمالي 2190.00 دج

مجموعة ثالثة متوسط 2023-2024.jpeg

السنة رابعة متوسط - السعر الإجمالي 2320.00 دج

مجموعة رابعة متوسط 2023-2024.jpeg




بالتوفيق لابنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد 2023/2024
 
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