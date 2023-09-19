Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته
هذه اسعار الكتب المدرسية للطور الإبتدائي للسنة الدراسية 2023/2024 حسب وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات الدراسية.
السنة اولى ابتدائي - السعر الإجمالي 910.00 دج
السنة ثانية ابتدائي - السعر الإجمالي 1000.00 دج
السنة ثالثة ابتدائي - السعر الإجمالي 2090.00 دج
السنة رابعة ابتدائي - السعر الإجمالي 2250.00 دج
السنة خامسة ابتدائي - السعر الإجمالي 2500.00 دج
بالتوفيق لابنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد 2023/2024