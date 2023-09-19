هذه اسعار الكتب المدرسية للطور الإبتدائي للسنة الدراسية 2023/2024

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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7 أوت 2006
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السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته

هذه اسعار الكتب المدرسية للطور الإبتدائي للسنة الدراسية 2023/2024 حسب وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات الدراسية.

السنة اولى ابتدائي - السعر الإجمالي 910.00 دج

السنة اولى ابتدائي 2023-2024.jpeg

السنة ثانية ابتدائي - السعر الإجمالي 1000.00 دج

السنة الثانية ابتدائي 2023-2024.jpeg

السنة ثالثة ابتدائي - السعر الإجمالي 2090.00 دج

السنة الثالثة ابتدائي 2023-2024.jpeg

السنة رابعة ابتدائي - السعر الإجمالي 2250.00 دج

السنة الرابعة ابتدائي 2023-2024.jpeg

السنة خامسة ابتدائي - السعر الإجمالي 2500.00 دج

السنة الخامسة ابتدائي 2023-2024.jpeg



بالتوفيق لابنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد 2023/2024
 
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