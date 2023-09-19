Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته
هذه اسعار الكتب المدرسية للطور الثانوي للسنة الدراسية 2023/2024 حسب وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات الدراسية.
السنة اولى ثانوي - السعر الإجمالي 2910.00 دج (علمي) / 2480.00 دج (ادبي)
السنة ثانية ثانوي - السعر الإجمالي 2580.00 دج (علمي) / 2820.00 دج (ادبي)
السنة ثالثة ثانوي
بالتوفيق لابنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد 2023/2024