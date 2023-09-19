نظرة أولية للجيل الجديد من سكريبت Xenforo 2.3

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم الموافق 20 سيبتمبر 2023 طرحت الشركة الأم لسكريبت Xenforo والتي تعتمد عليه اللمة الجزائرية في تشغيل المنتدى, موضوع تشويقي لجديد النسخة جديدة والذي تحمل اصدار رقم 2.3
وهذا ما تم ذكره في الموضوع الأولي الذي يليه المزيد من المواضيع الترويجية والشروحات في قادم الايم حول الخصائص الجديدة وما تم اضافته من تطويرات لابقاء نظام المنتديات على طريق موازي مناقس مع مواقع التواصل الاجتماعي.
إليكم بالمختصر ما تم نشره لغاية اللحظة:
1. Dak Mode / الوضع المظلم
تم اضافة العديد من التحسينات والتي تس جانب كبير سرعة التصفح بحيث تم التطرق لهذا الجانب لجل السكريبت متجاوب بلمح البصر وسريع.
مثلا اذا كنت تتصفح منتدى اللمة وكنت محدد في جهازك الوضع المظلم فسيتم اعتماد اتوماتيكيا ستايل الوضع المظلم اثناء تصفحك المنتدى. كما يمكن التحكم في اختيار الستايل الذي ترغب سواء الستايل المظلم ام العادي وذلك دون ان يتم تحديث الصفحة.
بالمختصر الموضوع التشويقي الاول كان يتناول الستايل والتكنولوجيا الجديد في مجال تنسيق وتحسين ستايل السكريب وكيف تم تسهيل التعامل في تنسيق ستايل متطور جميل.
فيديو لمشاهة كل شيء على ارض الواقع
رابط كامل للخبر: XF 2.3 - A first look at XenForo 2.3
اليوم الموافق 20 سيبتمبر 2023 طرحت الشركة الأم لسكريبت Xenforo والتي تعتمد عليه اللمة الجزائرية في تشغيل المنتدى, موضوع تشويقي لجديد النسخة جديدة والذي تحمل اصدار رقم 2.3
وهذا ما تم ذكره في الموضوع الأولي الذي يليه المزيد من المواضيع الترويجية والشروحات في قادم الايم حول الخصائص الجديدة وما تم اضافته من تطويرات لابقاء نظام المنتديات على طريق موازي مناقس مع مواقع التواصل الاجتماعي.
إليكم بالمختصر ما تم نشره لغاية اللحظة:
1. Dak Mode / الوضع المظلم
تم اضافة العديد من التحسينات والتي تس جانب كبير سرعة التصفح بحيث تم التطرق لهذا الجانب لجل السكريبت متجاوب بلمح البصر وسريع.
مثلا اذا كنت تتصفح منتدى اللمة وكنت محدد في جهازك الوضع المظلم فسيتم اعتماد اتوماتيكيا ستايل الوضع المظلم اثناء تصفحك المنتدى. كما يمكن التحكم في اختيار الستايل الذي ترغب سواء الستايل المظلم ام العادي وذلك دون ان يتم تحديث الصفحة.
بالمختصر الموضوع التشويقي الاول كان يتناول الستايل والتكنولوجيا الجديد في مجال تنسيق وتحسين ستايل السكريب وكيف تم تسهيل التعامل في تنسيق ستايل متطور جميل.
فيديو لمشاهة كل شيء على ارض الواقع
رابط كامل للخبر: XF 2.3 - A first look at XenForo 2.3