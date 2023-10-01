تعزيز الأداء في الجيل الجديد من سكريبت Xenforo 2.3

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استكمالا لموضوعنا السابق حول كشف شركة Xenforo للخصائص الجديدة للجيل الجديد من سكريبت المنتديات Xenforo 2.3 قامت الشركة بالتعريف وشرح حول الإصلاحات التطويرية التي قامت بها لتعزيز و دفع اداء وسرعة التصفح في الإصدر القادم Xenforo 2.3 الى مستوى اخر من سرعة وسلاسة التصفح.
وقبل التطرق لها اليكم صور لسرعة التصفح على مستوى منتدى شركة xenforo بإستخدام الجيل الحالي xenforo 2.2
التحديثات والافكار التي اجرتها واستحدثتها لدفع بالتصفح للوصول الى سرعة وسلاسلة في التصفح لا مقيل لها هي كالتالي:
1. تحسين إستدعاء أيقونات Font Awesome
حيث قامت بتقليل حجم الملف المستدعى والذي يحتوي على أيقونات Font Awesome
- في الجيل الحالي xenforo 2.2 يتم استدعاء جميع الايقونات التي عددها يتجاوز 8,000 ايقونة وبحجم 200KB
- بينما في الجيل القادم xenforo2.3 يتم استدعاء فقط الأيقونات التي يتم استخدامها في الصفحة المطلوبة بحجم تقريبًا يعادل 40KB
وكل هذا يتم بشكل اني واتوماتيكي بفضل تقنية جديدة مستحدثة تقوم ببناء ملفات SVG / الصور للأيقونات المطلوبة في الصفحة التي يتم تصفحها وذلك عن طريق تحليل تلك الصفحة بواسطة "Icon usage analyzer".
2. تحسين أداء JavaScript
- قامت في الجيل الجديد باستخدام امكانيات المتصفحات الجديد وذلك بإتاحة استخدام خاصية
defer والتي تسمح بتحميل السكريبتات المطلوبة لخصائص الصفحة المعروضة وتأجيل عملها لغاية اكتمال تحميل جميع الصفحة وهذا يساعد بشكل فعال في تسريع فتح و الانتقال بين الصفحات بشكل سلس عما كان سابقًا.
- قامت ايظا في الجيل القادم xenforo 2.3 باستحداث نظام Lazy loading JS handlers بحيث يقوم بدوره بتحميل ملفات JavaScript فقط عند الحاجة لها أو اذا كانت الصفحة تتطلب فيها خصائص تشغيلة لملف من نوع Javascrip.
3. الإستغناء عن jQuery
- تم الاستغناء عن تقنية الـ jQuery وتضمين كل خصائصه في JacaScript
4. تحسينات على ملفات CSS مع HTTP/2+
- هنا بفضل تقنية HTTP/2+ والتي تسمح بتحميل عدت ملفات بشكل اني وسلسل تم فصل جمع ملفات CSS بدل ما كانت جميعها مدمجة في ملف واحد يسبب تقل أو تأخير في تحميلها
شرح مبسط لما تم عمله:
قبل:
HTML:
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:normalize.css,public:fa.css,public:variations.less,public:core.less,public:app.less" />
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:node_list.less,public:notices.less,public:share_controls.less,public:extra.less" />
بعد:
HTML:
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:normalize.css,public:fa.css,public:variations.less,public:core.less,public:app.less" />
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:node_list.less" />
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:notices.less" />
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:share_controls.less" />
<link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:extra.less" />
رابط كامل للخبر: XF 2.3 - Boosting performance in XenForo 2.3