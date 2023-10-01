تعزيز الأداء في الجيل الجديد من سكريبت Xenforo 2.3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

قبل / الجيل الحالي : (xenforo 2.2)



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حيث قامت بتقليل حجم الملف المستدعى والذي يحتوي على أيقونات Font Awesome​

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- في الجيل الحالي xenforo 2.2 يتم استدعاء جميع الايقونات التي عددها يتجاوز 8,000 ايقونة وبحجم 200KB​

- بينما في الجيل القادم xenforo2.3 يتم استدعاء فقط الأيقونات التي يتم استخدامها في الصفحة المطلوبة بحجم تقريبًا يعادل 40KB​

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وكل هذا يتم بشكل اني واتوماتيكي بفضل تقنية جديدة مستحدثة تقوم ببناء ملفات SVG / الصور للأيقونات المطلوبة في الصفحة التي يتم تصفحها وذلك عن طريق تحليل تلك الصفحة بواسطة "Icon usage analyzer".​

- قامت في الجيل الجديد باستخدام امكانيات المتصفحات الجديد وذلك بإتاحة استخدام خاصية defer والتي تسمح بتحميل السكريبتات المطلوبة لخصائص الصفحة المعروضة وتأجيل عملها لغاية اكتمال تحميل جميع الصفحة وهذا يساعد بشكل فعال في تسريع فتح و الانتقال بين الصفحات بشكل سلس عما كان سابقًا.​

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- قامت ايظا في الجيل القادم xenforo 2.3 باستحداث نظام Lazy loading JS handlers بحيث يقوم بدوره بتحميل ملفات JavaScript فقط عند الحاجة لها أو اذا كانت الصفحة تتطلب فيها خصائص تشغيلة لملف من نوع Javascrip.​

قبل:

HTML: <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:normalize.css,public:fa.css,public:variations.less,public:core.less,public:app.less" /> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:node_list.less,public:notices.less,public:share_controls.less,public:extra.less" />

بعد:

HTML: <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:normalize.css,public:fa.css,public:variations.less,public:core.less,public:app.less" /> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:node_list.less" /> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:notices.less" /> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:share_controls.less" /> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=public:extra.less" />





بهذه التحديثات في الجيل القادم xenforo 2.3 اليكم النتيجة



بعد: (xenforo 2.3)





شيء رائع .....

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