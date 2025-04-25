جديد ترقية المنتدى (1) [ الوضع الداكن / Dark Mode ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>

نشرع في شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.
دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.
مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.

الوضع الداكن (Dark Mode)

Dark Switch GIF by Microsoft Surface


هو احد الخصائص الجديدة في الترقية الاخيرة وتخص المظهر
تم تطبيقه على ستايل اللمة الجزائرية المعروف اللمة xF.2.3
مع تعديلات تناسبه وتناسب اعضائنا الافاضل.
وهو مدمج ومدعوم بشكل رسمي.


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إذا كان جهازك الذي تتصفح به المنتدى يستخدم الوضع الداكن، فإن المنتدى تلقائيًا سيتحول للمظهر الداكن🕯️.
وهذا هو المميز في النسخة الجديدة من السكريبت xenforo 2.3.6.

يمكنك أيضًا اختيار الوضع يدوياً من أسفل الصفحة (فاتح / داكن / حسب النظام) حسب رغبتك.

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التحويل يتم فوريًا بدون إعادة تحميل الصفحة وهذا هو الامر المميز الثاني.
بالاضافة الى أمور فنية وتقنية تخص تحسين وتحديث عمل المطورين لمواكبة التطوؤات التكنولوجية في هذا المجال ومجال استعمالات الهواتف الذكية.


star01.gif شكر خاص star01.gif
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني

للمنتدى الساهر على العملية الاخ Fethi.dz
 
آخر تعديل:
بارك الله فيكم على المجهودات لي راكم تبذلوا فيها في سبيل تطوير وترقية المنتدى
 
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افضل اضافة عجبتني في التحديث الحالي هي خاصية الوضع الداكن لانها توفر للمسخدم راحة كبيرة للعينين خاصة لمن يشعر بالتعب في العينين مع طول مدة الاستخدام
وانصح باستخدام هذا الوضع لاصحاب الهواتف لانه مريح جدا للعين مقارنة بالوضع العادي

شكرا
بارك الله فيكم
 
إضافة قيمة و ممتازة حتى ترقية المنتدى زادت ابهى حلة المنتدى
 
بارك الله فيكم على مجهوداتكم و سهركم الدائم على تطوير و تحسين المنتدى
الوضع الداكن مناسب لراحة العينين خاصة في الليل
 
شكرا
بوركت جهودكم
 
توقيع لمعانُ الأحداق
السلام عليكم
جمييييل جدا أحببت هذا ،، و راني مع الوضع الداكن حاليا 😁
شكرا لكم على مجهوداتكم
 
توقيع Tama Aliche
يعطيكم الصحة على المجهودات الجبارة
انا شخصيا لقيتو تلقائيا داكن وعجبني فخليتو هكاك اصلا كل تطبيقاتي داكنة زعما نخاف على عينيا ههه
 
توقيع faith8
يعطيك الصحة عالمجهودات والشرح ....

Brain Explosion Wow GIF by mujkaktus
 
توقيع Fethi.dz
النهاري لنهار و الداكن لليل استعمل كليهما إضافات جميلة فعلا بوركت سواعدكم.
 
توقيع يوسےفے
بالنسبة لي افضل لون فاتح والفتوا هههههه
يعطيكم صحة على مجهودات
 
توقيع Oussama.GF
بسم الله ماشاء الله
ربي يبارك
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
 
مشكور على الشرح والتقديم
😇

حاجة مليحة تتطور اللمة
 
توقيع السلطانة
احب حاجة لي هي الوضع اللي اذا اعتمده دوما
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم دمتم بخير
 
توقيع أم عبد الله


بكل صراحة، التحديث الجديد للمة رائع بكل المقاييس الوضع الداكن أضفى لمسة عصرية وجعل التصفح أكثر راحة للعين، خاصةً في الليل. والتحول التلقائي بين الوضعين بدون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة إبداع حقيقي! تحية كبيرة لفريق الإدارة والدعم التقني على هذا الإنجاز المميز. اللمة دائمًا في القمة!
 
توقيع ريحـان

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