جديد ترقية المنتدى (1) [ الوضع الداكن / Dark Mode ]

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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بسم الله الرحمن الرحيم<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>
نشرع في شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.
دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.
مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.
الوضع الداكن (Dark Mode)
هو احد الخصائص الجديدة في الترقية الاخيرة وتخص المظهر
تم تطبيقه على ستايل اللمة الجزائرية المعروف اللمة xF.2.3
مع تعديلات تناسبه وتناسب اعضائنا الافاضل.
وهو مدمج ومدعوم بشكل رسمي.
إذا كان جهازك الذي تتصفح به المنتدى يستخدم الوضع الداكن، فإن المنتدى تلقائيًا سيتحول للمظهر الداكن.
وهذا هو المميز في النسخة الجديدة من السكريبت xenforo 2.3.6.
يمكنك أيضًا اختيار الوضع يدوياً من أسفل الصفحة (فاتح / داكن / حسب النظام) حسب رغبتك.
التحويل يتم فوريًا بدون إعادة تحميل الصفحة وهذا هو الامر المميز الثاني.
بالاضافة الى أمور فنية وتقنية تخص تحسين وتحديث عمل المطورين لمواكبة التطوؤات التكنولوجية في هذا المجال ومجال استعمالات الهواتف الذكية.
|شكر خاص
|نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني
للمنتدى الساهر على العملية الاخ Fethi.dz
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