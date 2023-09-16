إكتشاف الشخصية المجهولة _العدد 4 ؟؟

من أنا

من أنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
67
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


مساء /صباح الخير ي اللماويين




من أنا؟؟؟؟


معاكم الاخ من انا المجهول

انا وليد اللمة الغالية جوزت فيها ايام حلوة
لعبنا قصرنا وضحكنا وتبقى بيناتنا البسمة والمحبة
يامات مرت ومرت وماحسينا بيها غير معاكم

انا وانتم فاللمة عشنا احلى جمعة


ف ي ترى من أنا؟؟؟؟؟

 
هذي شوية قوانين ليكم ماتفوتوها وماتتخطاوها بعثتها ارجوانة ليكم
أتهلاو فالأمانة




"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"





-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.

- إكتشاف الشخصية المجهولة يستمر لمدة 2يومان واليوم الثالث يعلن فيه عن المحقق الفائز .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.

- يرجى الاعتماد على طرح الأسئلة الغير مباشرة لمزيد من الاثارة والتشويق .

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .


الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz


- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
 
مرحبا بيك من انت نمبر 4
ديراكت قلتلنا بلي ذكر ، مأمورية ساهلة

نسأل ولا مشقاش ؟
راني قلت نخليلهم فرصة يعرفوك
 
مدامك هنا نسألك

الأخ خرج من الجزائر ولا جامي؟
مشاركاتك فاتت 2500 ؟
عدد أوسمة أكثر من 10 ؟
واش أكثر ركن تحبو فاللمة؟
أقرب ناس ليك فاللمة؟
تعرفني ولالا ؟
سبق وان تراسلنا ؟
لعبت مسابقات من قبل هادي ؟
 
قال secret de coeur:
مدامك هنا نسألك

الأخ خرج من الجزائر ولا جامي؟
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جامي ومنتمناش نخرج
قال secret de coeur:
مشاركاتك فاتت 2500 ؟
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لا
قال secret de coeur:
عدد أوسمة أكثر من 10 ؟
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لا
قال secret de coeur:
واش أكثر ركن تحبو فاللمة؟
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بيت الأعضاء
قال secret de coeur:
أقرب ناس ليك فاللمة؟
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مكاش ليقريب ليا بزاف
قال secret de coeur:
تعرفني ولالا ؟
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وي نعرفك
قال secret de coeur:
سبق وان تراسلنا ؟
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ايه
قال secret de coeur:
لعبت مسابقات من قبل هادي ؟
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ايه
 
راك لاعبها عاقل و مسكين يا المجرم هههههه
عارف راح تدوخنا كيما حكيم هههههه
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شكون احبابك في اللمة
شحال تلبس في رجليك هههههه
ما هي الاقسام المفضلة ليك في اللمة
راسلتني و لا جامي هههههه اعتقد مافيش واحد في اللمة ما راسلنيش هههههه
 
عندك تحديثات حالة خاصة ؟
علقت عندك انا؟
من وقتاش تعرفني ؟
 
قال الامين محمد:
اسئلة تاع FBI يا جدك ههههههه
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تاع استدراج المجرم
خليه يهدر غير بالشوية ويقر بدون ان يشعر
ياك رانا في نطاق القوانين
مقتلوش من فين انت
 
قال الامين محمد:
راك لاعبها عاقل و مسكين يا المجرم هههههه
عارف راح تدوخنا كيما حكيم هههههه
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انا مسكين والله ههههه
قال الامين محمد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكون احبابك في اللمة
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ايه كثار
انت واحد منهم ههههه
قال الامين محمد:
شحال تلبس في رجليك هههههه
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ههه منقولش
قال الامين محمد:
ما هي الاقسام المفضلة ليك في اللمة
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اكثر شي قعدات ناس اللمة
و فرغ واش فقلبك
قال الامين محمد:
راسلتني و لا جامي هههههه اعتقد مافيش واحد في اللمة ما راسلنيش هههههه
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هههه ايه راسلتك
 
مش بزاف ومش شوية يعني غير الاشهر هادو

انا يا تعرفوني من زماااااااان زمان ياغير من 3 اشهر ولا ربعة
 
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