إكتشاف الشخصية المجهولة _العدد 4 ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





مساء /صباح الخير ي اللماويين









من أنا؟؟؟؟





معاكم الاخ من انا المجهول



انا وليد اللمة الغالية جوزت فيها ايام حلوة

لعبنا قصرنا وضحكنا وتبقى بيناتنا البسمة والمحبة

يامات مرت ومرت وماحسينا بيها غير معاكم



انا وانتم فاللمة عشنا احلى جمعة





ف ي ترى من أنا؟؟؟؟؟



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