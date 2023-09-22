قال المساء

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال المساء
الزوج قسمة ومكتوب والحب سلطان القلوب والحلال هو المرغوب والله هو علام العيوب والانسان ما عليه غير يتوب ويستغفر من الذنوب وباذن لله تكمل فرحة كل محبوب


2جزت على داك الواد لقيت الماء يولول قالي مبروك عليك ان شاء الله ربي يكمل قاتلو لعقوبة لك انت لراك مهول قال تهولت عليك لخطفك هو ليولوا

3راني راني في وسط جناني السر والبهاء رتيب عياني راني حالفة هده المرة ما نخد غير البراني
 
وعليك السلام ... نعقد وننوي ولا ماعليش كي قريت برك 😅😅
 
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