السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم نتكلم عن الدنيا وملك الموت

ذات يوم وفي غابة خضراء توجد غزالة. جميلة جدا وكان وراء الغزالة صيد يريد ان يصتاد الغزالة ولكن الأسد يجرى وراءه حتي ينقص عليه وصل الصيدون الي 100صيد ولم يستطيع احدهم ان يصتاد الغزالة لان الأسد كان ينقص عليهم وفي يوم التقى الاسد والغزالة ودارى بينهم حوار قال الاسد الغزالة ان اعرفك قال الغزالة ومن أين تعرفنى ولم نلتقي إلا اليوم قال الاسد لم تعرفينني قالت لا قال انا اعرفوكي جيدا أنت الدنيا و هؤلاء الناس يجرون وراءك. وانا ملك الموت ألحقهم قبل أن يصلونك

سبحان الله العظيم

اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض يوم العرض

تقبلوا تحياتي