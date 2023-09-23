السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

فال اليوم

شجرة الياسمين تضهر بالمعاني ذلك الشاب راح و خلني والله ما نسيتك مازلت في بالي



٢انت نقلة اليموند يا مولات القلب ابيض حوست جميع بلدان ما لقيت مثلك نطلب من ربي ورسول يعملي حيلة ونكون في مسبك



٣حبطت قاع لجنان وعنقة ربيع التوت انا نحب شباب صغير ولي يحب يموت يموت





٤طلعت لسطح ونشرت زربية افرحي يا يما سعدي ولي لي نستشفي في لعدو كما ستشفوا في



ربي يدوم قعدتنا وعشرتنا