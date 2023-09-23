فال اليوم

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
36
نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
فال اليوم
شجرة الياسمين تضهر بالمعاني ذلك الشاب راح و خلني والله ما نسيتك مازلت في بالي

٢انت نقلة اليموند يا مولات القلب ابيض حوست جميع بلدان ما لقيت مثلك نطلب من ربي ورسول يعملي حيلة ونكون في مسبك

٣حبطت قاع لجنان وعنقة ربيع التوت انا نحب شباب صغير ولي يحب يموت يموت


٤طلعت لسطح ونشرت زربية افرحي يا يما سعدي ولي لي نستشفي في لعدو كما ستشفوا في

ربي يدوم قعدتنا وعشرتنا
 
صبـرت صبـرت .. حتى والـفــت .. و حـتـى عـاد الصّبـر سـلاحــي .. جَرَّبْتْ عديت .. قريت و شفت .. طاب القلب وطابو جراحي .. جريت وشقيت ياما حوست .. قهرني الزمان وطال صياحي .. أمري لله .. راني وكلتو يْــضَـــوِّي عليـا مصبـاحــي ..
الفال :
إن شـاء الله يـضـوا مـصبـاحـنا .. ويفرحو .. ويفـرحـو معـانا لحبااب ..
 
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