الرجل يكذب 6 مرات باليوم ... والمرأة ثلاثاً !!!

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة "ديلي إكسبريس" أن الرجال يكذبون وبمعدل مرتين أكثر من النساء على زملائهم ورؤسائهم في العمل وشريكات حياتهم. وقالت الدراسة إن الرجال يكذبون ست مرات في اليوم تقريباً، أي ما يعادل 42 كذبة كل أسبوع، و2184 كذبة في العام، و126.720 كذبة خلال حياتهم.



الكذب ملح الرجال

وأضافت أن النساء يكذبن ثلاث مرات في اليوم تقريباً، أي ما يعادل 21 كذبة في الأسبوع، و 1092 كذبة في العام، و 68.876 كذبة في حياتهن. ووجدت الدراسة أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص أكدوا أنهم قادرون بسهولة على معرفة ما إذا كان الطرف الآخر يكذب، في حين اعترف أكثر من نصف المشاركين من الرجال والنساء بأنهم ضُبطوا خلال محاولاتهم الكذب على شريكات حياتهم أو حياتهن.

وأشارت إلى أن 25 في المئة من المتزوجين اعترفوا بأنهم تشاجروا بسبب الكذب، كما اعترف 7في المئة منهم بأن الكذب قاد إلى الانفصال ثم الطلاق.​