السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500€ PAYSERA مقابل 239دج للأورو

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

ثم يرفع داخل المحادثة

من يدفع عبر التطبيق:

يرسل

ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي

ملاحظات:

-أقل مبلغ للبيع 30€

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي



تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء -مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق