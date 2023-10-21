خفيف ظريف 🤌 في الادب العربي أساليب الشعراء

أسلوب إبن خلدون:

- أسلوبه في الكتابة هو الأسلوب العلمي التأدب ومن أسسه إختيار الألفاظ والدقة

- الموضوعية

- الإكثار من المصطلحات

- الإجمال

- التفصيل

مميزات أسلوب إيليا أبو ماضي:

- تبنيه لمبادئ الإتحاد الرومنسي الذي يدعوا إلى التجديد شكلا ومضمونا

- سهولة اللغة والبعد عن الغموض والتعقيد

- بروز النزعة التفاؤلية عنده

- بروز النزعة الإنسانية عنده

مميزات أسلوب أحمد شوقي: