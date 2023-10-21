خفيف ظريف 🤌 في الادب العربي أساليب الشعراء

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,865
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,369
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
أسلوب إبن خلدون:
- أسلوبه في الكتابة هو الأسلوب العلمي التأدب ومن أسسه إختيار الألفاظ والدقة
- الموضوعية
- الإكثار من المصطلحات
- الإجمال
- التفصيل

📜📜📜📜📜📜📜📜

مميزات أسلوب إيليا أبو ماضي:
- تبنيه لمبادئ الإتحاد الرومنسي الذي يدعوا إلى التجديد شكلا ومضمونا
- سهولة اللغة والبعد عن الغموض والتعقيد
- بروز النزعة التفاؤلية عنده
- بروز النزعة الإنسانية عنده

🖊️🖊️🖊️🖊️🖊️🖊️

مميزات أسلوب أحمد شوقي:
- محاكاة الشعراء القدامى في الشكل والمضمون
- إعتماد اللغة الراقية
- التجديد في الوزن والقافية
- سهولة اللغة والتراكيب
- إعتماد الوحدة الموضوعية (أي عدم المزوج من الموضوع الواحد)
- جودة المعاني
- تبنيه كمبادئ المدرسة الكلاسيكية
 
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