خفيف ظريف 🤌 في الادب العربي أساليب الشعراء

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أسلوب إبن خلدون:
- أسلوبه في الكتابة هو الأسلوب العلمي التأدب ومن أسسه إختيار الألفاظ والدقة
- الموضوعية
- الإكثار من المصطلحات
- الإجمال
- التفصيل
مميزات أسلوب إيليا أبو ماضي:
- تبنيه لمبادئ الإتحاد الرومنسي الذي يدعوا إلى التجديد شكلا ومضمونا
- سهولة اللغة والبعد عن الغموض والتعقيد
- بروز النزعة التفاؤلية عنده
- بروز النزعة الإنسانية عنده
مميزات أسلوب أحمد شوقي:
- محاكاة الشعراء القدامى في الشكل والمضمون
- إعتماد اللغة الراقية
- التجديد في الوزن والقافية
- سهولة اللغة والتراكيب
- إعتماد الوحدة الموضوعية (أي عدم المزوج من الموضوع الواحد)
- جودة المعاني
- تبنيه كمبادئ المدرسة الكلاسيكية
- أسلوبه في الكتابة هو الأسلوب العلمي التأدب ومن أسسه إختيار الألفاظ والدقة
- الموضوعية
- الإكثار من المصطلحات
- الإجمال
- التفصيل
مميزات أسلوب إيليا أبو ماضي:
- تبنيه لمبادئ الإتحاد الرومنسي الذي يدعوا إلى التجديد شكلا ومضمونا
- سهولة اللغة والبعد عن الغموض والتعقيد
- بروز النزعة التفاؤلية عنده
- بروز النزعة الإنسانية عنده
مميزات أسلوب أحمد شوقي:
- محاكاة الشعراء القدامى في الشكل والمضمون
- إعتماد اللغة الراقية
- التجديد في الوزن والقافية
- سهولة اللغة والتراكيب
- إعتماد الوحدة الموضوعية (أي عدم المزوج من الموضوع الواحد)
- جودة المعاني
- تبنيه كمبادئ المدرسة الكلاسيكية