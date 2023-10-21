ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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بسم الله الرحمن الرحيم وبعد :
ملخص بسيط وشاامل عن أهم المحسنات البديعية :
إعداد الأستاذ أبو العباس بوبكر
المحسنات البديعية هي : الوسائل التي يستخدمها الكاتب من أجل تحسين كلامه .وهي نوعان:
المحسّنات البديعيّة اللفظيّة:
الجِناس: وهو تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل قوله تعالى : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ).
فالجناس هنا بين (السَّاعَةُ) و (ساعَةٍ) الأول بمعنى القيامة ، والثاني بمعنى مطلق الوقت.
السَّجع: هو توافق الحرف الاخير في الجمل مثل: قوله تعالى : (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ).
المحسنات البديعية المعنوية
الطباق : وهو التضاد أي كلمة ضد كلمة في المعنى مثل : أسود × أبيض .....وهو نوعان : طباق إيجاب وطباق سلب فالأول كلمة ضد كلمة والسلب كلمة ونفيها مثل خرج × لم يخرج .....
المُقابلة: جملة ضد جملة في المعنى مثال :قال تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) .
ملخص بسيط وشاامل عن أهم المحسنات البديعية :
إعداد الأستاذ أبو العباس بوبكر
المحسنات البديعية هي : الوسائل التي يستخدمها الكاتب من أجل تحسين كلامه .وهي نوعان:
المحسّنات البديعيّة اللفظيّة:
الجِناس: وهو تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل قوله تعالى : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ).
فالجناس هنا بين (السَّاعَةُ) و (ساعَةٍ) الأول بمعنى القيامة ، والثاني بمعنى مطلق الوقت.
السَّجع: هو توافق الحرف الاخير في الجمل مثل: قوله تعالى : (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ).
المحسنات البديعية المعنوية
الطباق : وهو التضاد أي كلمة ضد كلمة في المعنى مثل : أسود × أبيض .....وهو نوعان : طباق إيجاب وطباق سلب فالأول كلمة ضد كلمة والسلب كلمة ونفيها مثل خرج × لم يخرج .....
المُقابلة: جملة ضد جملة في المعنى مثال :قال تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) .