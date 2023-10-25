فرض مقترح في اللغة العربية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة الشعب الأدبية ( آداب وفلسفة+ لغات
🟨فرض مقترح
( مرفق بالحل النموذجي)
🟠أهداف الفرض :
🔸️اكتشاف معطيات النص و تعبير التلميذ عنها بأسلوبه الخاص .
🔸️ترسيخ مفهوم النثر العلمي كَفَنٍّ نثريّ شاع في عصر المماليك .
🔸️ترسيخ خاصية الترادف و التضاد في أسلوب ابن خلدون التي جعلت منه فصيحا رغم كونه عالما.
🔸️ربط النمط التفسيري بالموضوعات العلمية في ذهن التلميذ .
🔸️️بيان دلالة أدوات الربط المنطقية و أهميتها في النصوص العلمية و دورها في تحقيق الاتساق .
🔸️تذوق بلاغة المجاز المرسل من حيث إيجازه للكلام .
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