فرض مقترح في اللغة العربية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة الشعب الأدبية ( آداب وفلسفة+ لغات
فرض مقترح
( مرفق بالحل النموذجي)
أهداف الفرض :
️اكتشاف معطيات النص و تعبير التلميذ عنها بأسلوبه الخاص .
️ترسيخ مفهوم النثر العلمي كَفَنٍّ نثريّ شاع في عصر المماليك .
️ترسيخ خاصية الترادف و التضاد في أسلوب ابن خلدون التي جعلت منه فصيحا رغم كونه عالما.
️ربط النمط التفسيري بالموضوعات العلمية في ذهن التلميذ .
️️بيان دلالة أدوات الربط المنطقية و أهميتها في النصوص العلمية و دورها في تحقيق الاتساق .
️تذوق بلاغة المجاز المرسل من حيث إيجازه للكلام .
السنة الثالثة الشعب الأدبية ( آداب وفلسفة+ لغات
فرض مقترح
( مرفق بالحل النموذجي)
أهداف الفرض :
️اكتشاف معطيات النص و تعبير التلميذ عنها بأسلوبه الخاص .
️ترسيخ مفهوم النثر العلمي كَفَنٍّ نثريّ شاع في عصر المماليك .
️ترسيخ خاصية الترادف و التضاد في أسلوب ابن خلدون التي جعلت منه فصيحا رغم كونه عالما.
️ربط النمط التفسيري بالموضوعات العلمية في ذهن التلميذ .
️️بيان دلالة أدوات الربط المنطقية و أهميتها في النصوص العلمية و دورها في تحقيق الاتساق .
️تذوق بلاغة المجاز المرسل من حيث إيجازه للكلام .