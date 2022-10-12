ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة لجميع الشعب الأدبية والعلمية
الوحدة التعليمية الثانية : عصر الضعف والإنحطاط
معلومات نقدية حول الوحدة الثانية: ️ النثر_العلمي + النثر العلمي المتأدب
الأستاذ وليد للأدب العربي
تنبيه : عصر الضعف والانحطاط = العصر المملوكي= عصر المماليك
️️أولا//تعريف النثر العلمي :
هو ذلك النثر الذي يسجل الحقائق العلمية و يعرف نظرياتها و بحوثها بأسلوب مباشر يظهر فيه العقل
️️ثانيا//خصائص النثر العلمي الشائعة في عصر الضعف ( العيوب التي بسببها ضعف الادب ) :
️1. جمع الأخبار العلمية و غلبة الطابع السردي
️2. المحسنات البديعية في غير تكلف
️3. التعقيد و التطويل
️4. معلومات غير مثبتة ( زعموا ...)
️5. التفصيل و تكثيف المعلومات
️ثالثا// مميزات النثر العلمي :
️1. الأسلوب العلمي
️2. غياب العاطفة و التركيز على الفكرة .
️3. الاعتماد على تفسير و شرح المعلومات المقدّمة
️رابعا//أسباب انتشار النثر العلمي في عصر الضعف
- نجحت حركة التأليف في عصر المماليك لــ:
️1. كثرة المدارس
️2. إقبال العلماء عليها
️3. تشجيع السلاطين على التأليف
//أهم العلوم التي اهتم بها النثر العلمي و أهم كتابه:
️- النحو :
- ابن مالك الطائي ( الألفية )
- ابن هشام ( قطر الندى و بل الصدى )
- المعاجم اللغوية :
- ابن منظور ( لسان العرب )
- الفيروزابادي ( القاموس المحيط )
️- الجغرافيا
- القزويني ( عجائب المخلوقات )
- ابن بطوطة ( تحفة النظـّار )
- المقريزي ( له خططه في أقاليم مصر )
️- علم الطبيعة :
- الدميري ( حياة الحيوان الكبرى )
- الموسوعات : .
️//خصائص أسلوب القزويني ( خاص بالشعبة الأدبية )
️1. اعتماد أسلوب علمي مباشر
️2. إعتماد المصطلحات العلمية المناسبة لطبيعة الموضوع
️3. الإطالة والتفصيل وتكثيف مادة المعلومات والتعقيد والإستشهادات نتيجة إتباعه طريقة الجمع
️4. خلو أسلوبه من الجمال الفني وغلبة الطابع السردي عليه
( وهي خصائص النثر العلمي الشائعة في عصر الضعف )
مفهوم النثر العلمي المتأدب:
هو الأسلوب الذي يهدف إلى عرض الحقائق العلمية بأسلوب أدبي جميل فيجمع بين المظاهر العلمية والمظاهر الأدبية.
- خصائص النثر العلمي المتأدب:
الجمع بين الدقة العلمية والأسلوب الأدبي
خاصية الإجمال ثم التفصيل( يعني يعطيك فكرة عامة ثم يشرع في تفصيلها.
استعمال حروف الشرح والتعليل ( لأن+ لكي+ فا+ لذلك )
استعمال حروف الاستنتاج( ومنه / إذن + فهو + فهي )
الموازنة والمقارنة لكي تتضح المعاني
توظيف الطباق بكثرة لأن الطباق يساعد على توضيح المعاني كذلك
توظيف المصطلحات العلمية( فن+ البحار + المدن+ الزراعة + المواشي + الصناعات + أهل الحرف )
هم كتاب النثر العلمي المتأدب
ابن خلدون ( من كتابه المقدمة )
القلقشندي ( من كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشا)
النويري( من كتابه نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب)
الخطيب البغدادي ( من كتابه خزانة الأدب
️//مميزات أسلوب ابن خلدون:
️1. أفكاره واضحة مُثبَتة منطقية مدعّمة بالحجج
️2. بروز الموضوعية في طرح الأفكار و غياب العاطفة
️3. المنهجية المشوقة و الترتيب المنطقي للأفكار و الانتقال من الإجمال إلى التفصيل فيها
️4. الأسلوب علمي متأدب فصيح حسن البيان لأنه يوظّف التضاد و الترادف و المحسنات البديعية العفوية غير المتصنعة و الخادمة للموضوع
( و هو متميّز عمّن عاصره)
- حركة التأليف في عصر الضعف:
ازدهرت الحركة الأدبية في العصر المملوكي ازدهارا كبيرا، فقد نشأت مدرسة مصرية شهيرة اختصت بتأليف الموسوعات في شتى النواحي، كما شاع في التأليف النثر العلمي الذي حفظ للأمة تراثها. وقد مس ذلك عدة علوم، خاصة علوم اللغة. إضافة إلى المؤلفات التي تعتمد على الجمع وكثرة الحواشي والنقل بدون إعمال الفكر وهذا دليل على ضعف القريحة وكسل العقل.
خصائص النثر في هذا عهد المماليك
قلة الفنون النثرية والتي اقتصرت على النشر العلمي والرسائل الديوانية والإخوانية.
الإسراف في الصور البيانية والمحسنات البديعية خاصة اللفظية منها.
بروز الصنعة والتكلف.
•شيوع الألغاز والأمثال والأحاجي.
قلة التجديد والإبداع.
- أهم كتاب النثر في العصر المملوكي:
ابن خلدون - القزويني- القلقشندي - النويري - الإبشيهي - الدميري .
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة لجميع الشعب الأدبية والعلمية
الوحدة التعليمية الثانية : عصر الضعف والإنحطاط
معلومات نقدية حول الوحدة الثانية: ️ النثر_العلمي + النثر العلمي المتأدب
الأستاذ وليد للأدب العربي
تنبيه : عصر الضعف والانحطاط = العصر المملوكي= عصر المماليك
️️أولا//تعريف النثر العلمي :
هو ذلك النثر الذي يسجل الحقائق العلمية و يعرف نظرياتها و بحوثها بأسلوب مباشر يظهر فيه العقل
️️ثانيا//خصائص النثر العلمي الشائعة في عصر الضعف ( العيوب التي بسببها ضعف الادب ) :
️1. جمع الأخبار العلمية و غلبة الطابع السردي
️2. المحسنات البديعية في غير تكلف
️3. التعقيد و التطويل
️4. معلومات غير مثبتة ( زعموا ...)
️5. التفصيل و تكثيف المعلومات
️ثالثا// مميزات النثر العلمي :
️1. الأسلوب العلمي
️2. غياب العاطفة و التركيز على الفكرة .
️3. الاعتماد على تفسير و شرح المعلومات المقدّمة
️رابعا//أسباب انتشار النثر العلمي في عصر الضعف
- نجحت حركة التأليف في عصر المماليك لــ:
️1. كثرة المدارس
️2. إقبال العلماء عليها
️3. تشجيع السلاطين على التأليف
//أهم العلوم التي اهتم بها النثر العلمي و أهم كتابه:
️- النحو :
- ابن مالك الطائي ( الألفية )
- ابن هشام ( قطر الندى و بل الصدى )
- المعاجم اللغوية :
- ابن منظور ( لسان العرب )
- الفيروزابادي ( القاموس المحيط )
️- الجغرافيا
- القزويني ( عجائب المخلوقات )
- ابن بطوطة ( تحفة النظـّار )
- المقريزي ( له خططه في أقاليم مصر )
️- علم الطبيعة :
- الدميري ( حياة الحيوان الكبرى )
- الموسوعات : .
️//خصائص أسلوب القزويني ( خاص بالشعبة الأدبية )
️1. اعتماد أسلوب علمي مباشر
️2. إعتماد المصطلحات العلمية المناسبة لطبيعة الموضوع
️3. الإطالة والتفصيل وتكثيف مادة المعلومات والتعقيد والإستشهادات نتيجة إتباعه طريقة الجمع
️4. خلو أسلوبه من الجمال الفني وغلبة الطابع السردي عليه
( وهي خصائص النثر العلمي الشائعة في عصر الضعف )
مفهوم النثر العلمي المتأدب:
هو الأسلوب الذي يهدف إلى عرض الحقائق العلمية بأسلوب أدبي جميل فيجمع بين المظاهر العلمية والمظاهر الأدبية.
- خصائص النثر العلمي المتأدب:
الجمع بين الدقة العلمية والأسلوب الأدبي
خاصية الإجمال ثم التفصيل( يعني يعطيك فكرة عامة ثم يشرع في تفصيلها.
استعمال حروف الشرح والتعليل ( لأن+ لكي+ فا+ لذلك )
استعمال حروف الاستنتاج( ومنه / إذن + فهو + فهي )
الموازنة والمقارنة لكي تتضح المعاني
توظيف الطباق بكثرة لأن الطباق يساعد على توضيح المعاني كذلك
توظيف المصطلحات العلمية( فن+ البحار + المدن+ الزراعة + المواشي + الصناعات + أهل الحرف )
هم كتاب النثر العلمي المتأدب
ابن خلدون ( من كتابه المقدمة )
القلقشندي ( من كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشا)
النويري( من كتابه نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب)
الخطيب البغدادي ( من كتابه خزانة الأدب
️//مميزات أسلوب ابن خلدون:
️1. أفكاره واضحة مُثبَتة منطقية مدعّمة بالحجج
️2. بروز الموضوعية في طرح الأفكار و غياب العاطفة
️3. المنهجية المشوقة و الترتيب المنطقي للأفكار و الانتقال من الإجمال إلى التفصيل فيها
️4. الأسلوب علمي متأدب فصيح حسن البيان لأنه يوظّف التضاد و الترادف و المحسنات البديعية العفوية غير المتصنعة و الخادمة للموضوع
( و هو متميّز عمّن عاصره)
- حركة التأليف في عصر الضعف:
ازدهرت الحركة الأدبية في العصر المملوكي ازدهارا كبيرا، فقد نشأت مدرسة مصرية شهيرة اختصت بتأليف الموسوعات في شتى النواحي، كما شاع في التأليف النثر العلمي الذي حفظ للأمة تراثها. وقد مس ذلك عدة علوم، خاصة علوم اللغة. إضافة إلى المؤلفات التي تعتمد على الجمع وكثرة الحواشي والنقل بدون إعمال الفكر وهذا دليل على ضعف القريحة وكسل العقل.
خصائص النثر في هذا عهد المماليك
قلة الفنون النثرية والتي اقتصرت على النشر العلمي والرسائل الديوانية والإخوانية.
الإسراف في الصور البيانية والمحسنات البديعية خاصة اللفظية منها.
بروز الصنعة والتكلف.
•شيوع الألغاز والأمثال والأحاجي.
قلة التجديد والإبداع.
- أهم كتاب النثر في العصر المملوكي:
ابن خلدون - القزويني- القلقشندي - النويري - الإبشيهي - الدميري .