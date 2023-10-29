ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة؟+ لغات
الوحدة التعليمية الثالثة
مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية
ماذا نقصد بعصر النهضة العربية
هي تلك الفترة التي جاءت بعد عصر الضعف أي بعد سقوط الدولة العثمانية ( 1213ھ / 1798م إلى غاية1950 )
والتي عرف فيها الأدب حركة وتحررا بعد الجمود الذي عرفه في عصر الضعف إذ توفرت عوامل كثيرة ساهمت في إحياء الأدب وبعثه من مرشده الارتكاز على الموروث الأدب العربي
عوامل قيام النهضة الأدبية في العصر الحديث
1الصحافة
2الطباعة
3الترجمة
4المكتبات
5المجامع اللغوية
6الجامعات والمدارس
7الاستشراق
أهم رواده النهضة العربية
محمود سامي البارودي
️ أحمد_شوقي
️ حافظ إبراهيم
الأمير_عبد القادر الجزائري
️علي الجارم
️خليل مردم
️شفيق جبري
️خير الدين الزركلي
الأستاذ وليد للأدب العربي
السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة؟+ لغات
الوحدة التعليمية الثالثة
مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية
ماذا نقصد بعصر النهضة العربية
هي تلك الفترة التي جاءت بعد عصر الضعف أي بعد سقوط الدولة العثمانية ( 1213ھ / 1798م إلى غاية1950 )
والتي عرف فيها الأدب حركة وتحررا بعد الجمود الذي عرفه في عصر الضعف إذ توفرت عوامل كثيرة ساهمت في إحياء الأدب وبعثه من مرشده الارتكاز على الموروث الأدب العربي
عوامل قيام النهضة الأدبية في العصر الحديث
1الصحافة
2الطباعة
3الترجمة
4المكتبات
5المجامع اللغوية
6الجامعات والمدارس
7الاستشراق
أهم رواده النهضة العربية
محمود سامي البارودي
️ أحمد_شوقي
️ حافظ إبراهيم
الأمير_عبد القادر الجزائري
️علي الجارم
️خليل مردم
️شفيق جبري
️خير الدين الزركلي
الأستاذ وليد للأدب العربي