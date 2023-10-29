مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الحلول
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محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة؟+ لغات
🟨الوحدة التعليمية الثالثة
🟩 مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية
🔴ماذا نقصد بعصر النهضة العربية 🔴
🔶هي تلك الفترة التي جاءت بعد عصر الضعف أي بعد سقوط الدولة العثمانية ( 1213ھ / 1798م إلى غاية1950 )
والتي عرف فيها الأدب حركة وتحررا بعد الجمود الذي عرفه في عصر الضعف إذ توفرت عوامل كثيرة ساهمت في إحياء الأدب وبعثه من مرشده الارتكاز على الموروث الأدب العربي
🔴 عوامل قيام النهضة الأدبية في العصر الحديث🔴
1الصحافة
2الطباعة
3الترجمة
4المكتبات
5المجامع اللغوية
6الجامعات والمدارس
7الاستشراق

🔴أهم رواده النهضة العربية 🔴
محمود سامي البارودي
🔹 ️ أحمد_شوقي
🔹 ️ حافظ إبراهيم
🔹الأمير_عبد القادر الجزائري
🔹️علي الجارم
🔹️خليل مردم
🔹️شفيق جبري
🔹️خير الدين الزركلي
الأستاذ وليد للأدب العربي
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