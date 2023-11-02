مشكلتي - [ تعقيب وتوضيح ] لم اجد عنوان لمشكلتي السلام عليكم اولا شكرا للكل من قرا موضوعي ومن رد عليه اتمنى دعوة في ظهر الغيب رابط موضوعي الاول مشكلتي - لم أجد عنوان لمشكلتي حبيت اوضح بعض النقاط لعلي اجد لديكم نصاءح لحالتي لم ارفع قضية وذلك استنادا راي اخي يعني اخي تحملني كتييييير ووقف معاي في مرضي وفي زواجي وفي مشاكل زواجي والان راه صابر...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسم الله الرحمان الرحيمشكرا لكل الاخوة والاخوات اللي ساندوني ونصحوني وحتى اللي دعو لي في ظهر الغيبحاليا أشعر بخنقة لاتوصف كأني اتجرع السم جأت الى هنا والدمع يحرق وجهي لي اخرج مابداخليمنذ برهة كان في بيتنا احد من اخوالي ومعه اطفاله طلبت منه ان يحاول اخذ الاطفال ويصطحب معهم ابني ربما برفقة الاطفال يرغب ان ياتي لي كان الرد من خالي وهو يبدو عليه الحزنانه كل من يذكر لابني ان تذهب الى امك يبدأ بالصراخ ولا يرغب في التحدث عني ......احسست اني اسوء ام في هذا الوجود لولا خوفي من خسارة الاخرة كما خسرت دنيتي لشنقت نفسي والله لااعرف كيف لطفل سبع سنوات ان يكره امه ولايرغب في رؤيتها لم يرها منذ سنة ونصفارغب في الاتصال بطليقي ........افيدوني احس اني اموت قهرا اني احتضر والله الموت ارحم من ان اعرف ابني الوحيد يكرهنيدعواتكم يوم الجمعة لا تنسوني