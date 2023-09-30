بسم الله الله الرحمان الرحيم السلام عليكم انا امراة عمري 31 سنة تطلقت بقي ابني مع ابوه مع العلم زوجي هو ابن خالي يوم خروجي من المنزل قبل الطلاق طلب مني زوجي الذهاب الى اهلي فتصل باخي لياخذذني اخي اتى ظن انها زيارة عادية اردت اخد ابني معي فطلب مني الزوج بتركه وانه سيحضره مساءا الى بيت اهلي ويتحدث مع والدي في المساء لم ياتي اتصلت به فرد علي ان ادعه وشانه وبعدها بايام الححت عليه في عودتي او احضار ابني فلم يرد علي لم ارى ابني الا بعد شهر ونصف ارسله الي وهو لم يحضر بقي ابني معي ايام تم عاد الى والده بعد بعد عدة محاولات من الاهل لاصلاح الوضع فلم يفلح بعد مدة رفع علي دعوة طلاق انا لم احضر الجلسات ولا اي احد من اهلي طلقني وبعد مدة اكتشفت اني مطلقة وحتى عدتي انتهت وانا بدون علم طلب اخي من وسيط ليطلب من الزوج احضار اسشياءي لاني يوم خرجت بعباءتي فقط لم اخد شيء فاحضرو اشياءي الى ان فيها بعض النقاءص متل قطعة قماش لليلة العرس كل زوجة تحتفظ بها لم يبعتهالي وايضا هدية عبارة عن فستان وسلسلة ذهب لم يبعتها ايضا والذهب الذي وضعه لي في العرس ارسلا لي الكل الا السلسلة احتفط بها وايضا كان لي مبلغ من المال مع اشياءي لم يرسله ...

والاهم من كل هذا ابني لايريد ان ياتي الي طلبت من اخي ان يتحدت مع احد الاصدقاء ليحضرو ابني كلما ذكرو لابني تذذهب الى خالك يبدا بالصراااااخ والبكاء وانا جد منهارة من هذا الامر لاعرف ماذا افعل

مع العلم انا لدي ضعف سمع شديد وعميق مع طنين في الاذن مستمر مرضت قبل زواجي وزجي يعلم بالامر بالتفصيل وبعد الزواج وحدوت المشاكل اهله بداو يتهمون امي بالكذذب الانها لم توضح لهم الوضع الصحي لي ايضا هناك امر اخر ابي كان في السجن طيلة فترة زواجي وعند حدوت مشاكلي واحضاري الى بيت اهلي اخي جزااه الف خير هو من كان يحاول تصليح الامر وكان داءما يلومني ويطلب مني الصبر وعند خروج ابي من السجن بعدها بحوالي سنة ونصف حدتثث مشكلة اخرى وارسلني الى بيت اهلي وهو لم يحضر

لاعرف ماذا افعل خاصة بخصوص ابني الان لي سنة ونصف لم ارى ابني عمره سبع سنوات