السلام عليكم اولا شكرا للكل من قرا موضوعي ومن رد عليه اتمنى دعوة في ظهر الغيب
رابط موضوعي الاول مشكلتي - لم أجد عنوان لمشكلتي
حبيت اوضح بعض النقاط لعلي اجد لديكم نصاءح لحالتي لم ارفع قضية وذلك استنادا راي اخي يعني اخي تحملني كتييييير ووقف معاي في مرضي وفي زواجي وفي مشاكل زواجي والان راه صابر معاي في طلاقي والله مقدرت نخرج على طوعو ربي يحفظو وزيد بالزيادة نحن وزوجي او طلقي في نفس المنطقة بصراحة اخاف الشيطان يجبر خاطرو وخوي ولا ابي يرحو يديرو كاش عملة فيه يعني تقريبا كل يوم يتلاقاو انا منخرجش واخي ميحبش يحكيلي واش راه داير براا
وابني محبش يجي وزيد خفت نجيبو بسيف يولي يمرض ولا كاش حاجة تصرالو ديجا انا مرضت بسباب القلق والحزن هذه 12 سنة وانا نداوي رحت لاكتر من 20 طبيب بلا فاءدة ورقيت مكان والو ميظهرض علي اي اعراض كي يسمعو حكايتي يقولو اكيد عاملين لها شيء لكن ليس بي اي شيء واليوم راهم يقولو ابني فيه شيء وكلوه حاجة على خاطر كي يهدرو معاه يولي يبكي ويصرخ ويحبش يجي عند خوتي
صح عمري ولا تخيلت يقدر يطلقني ويصرا بيا هكدا... *في موضوعي الاول اخت قالت ما سبب ابن خالي من زواجي بي مع اني شبه صماء* صح راني تقريبا شبه صماء وحتى افضل سماعة مخلتنيش نعيش على اساس سمع طبيعي وحتى زراعة القوقعة الاطباء كاين اللي يقول ديريها في الجهة اليمى وكاين اللي يقول لالا لازم في اليسرى ... المهم هو كان يعرف بحالتي بالتفصيل وانا مرضت قبل زواجي بحوالي اربع سنين هو قالي باللي يحبني والله راني نكتب فيها وانا حايرة في روحي *يحبني* انا عن نفسي لاانكر اني صح حبيتو حب الهباااال كان اول شخص حبيتو واخر شخص حبيتو وانا طفلة صغيرة غير بيني وبين نفسي ومن بعد العاءلة ولاو يعرفو باللي انا نحبو مي في هدا الحد وبس يعني مكانش بيناتنا علاقة
* ثانيا ما هو السبب الحقيقي للطلاق في رأيك محال يكون بسبب مرضك الذي يعرفه زوجك
ممكن بسبب دخول ابيك للسجن؟ * لالا ماشي على جال بابا الحمد لله بابا دخل للسجن ظلم نتيجة شهادة زور جميع من في المنطقة يشهدون له بذلك اظن انه احد اسباب طلاقي هو عصبيتي انا لما اتعصب واكون منرفزة تظهر على في وجهي الحمد لله لم اتلفظ بكلمة سوء لا لابن خالي ولا اهله
*ثالثا لماذا هذا التخوف من زوجك بعد ان رفع دعوى الطلاق ؟* خايفة تصرا مشكلة بينه وبين اخي
*رابعا علاااااش رديتوله الطفل كان عندك بين يديك و زوجك مصر يطلقك لماذا خليتيه يديلك ولدك علاااش شكون قالك تعملي هاك اكيد كنت تعرفي مش راح يرجعهولك * والله رديتلو الطفل رغما عني لما جا فاتو نهارات كان مليح ايا ولا غير شوية يروح يقول لبابا * يقول هكدا بابا راه ماجي ويديني انا وماما ...* بابا مقدرش يصبر ولا يبكي ...........
انا وليت عصبية لدرجة لاتحتمل وديما مشاكل مع امي حتى هي مسكينة مراهاش قادرة علي انا كي نكون وحدي نقول لازم نصبر ونبدل معاملتي لها مي كي نكون معاها نولي نتفكر حوايج قباح قالتهملي في صغري ومعاملة سيءة ودعاوي السيءة اللي قالتهملي .... في احد الايام قوتلا علاش كنت تثولي هكداك قاتلي كنت جاهلة وبحكم انا الاولى عندها يعني مكانتش تعرف تربي من ناحية راني عذراتها ومن ناحية اخرى مقدرتش ننسى يعني كترو علي المشاكل نتاع الحاضر والماضي وتلفت
مرات كي نتعصب بزاااف نقولها كاش نهار نخرج من الدار ومنعرف وين نروح ولا نرمي روحي من السطح ولا نجيف روحي
نتمنى نتاع الصح نتبدل وحياتي تتسقم ويولي ليا ولدي ونبرا ومراات تاني نتمنى نولي لراجلي
لكن حياتي من تعسير لتعسير اكبر منه بانتظار نصاءحكم بارك الله فيكم
رابط موضوعي الاول مشكلتي - لم أجد عنوان لمشكلتي
حبيت اوضح بعض النقاط لعلي اجد لديكم نصاءح لحالتي لم ارفع قضية وذلك استنادا راي اخي يعني اخي تحملني كتييييير ووقف معاي في مرضي وفي زواجي وفي مشاكل زواجي والان راه صابر معاي في طلاقي والله مقدرت نخرج على طوعو ربي يحفظو وزيد بالزيادة نحن وزوجي او طلقي في نفس المنطقة بصراحة اخاف الشيطان يجبر خاطرو وخوي ولا ابي يرحو يديرو كاش عملة فيه يعني تقريبا كل يوم يتلاقاو انا منخرجش واخي ميحبش يحكيلي واش راه داير براا
وابني محبش يجي وزيد خفت نجيبو بسيف يولي يمرض ولا كاش حاجة تصرالو ديجا انا مرضت بسباب القلق والحزن هذه 12 سنة وانا نداوي رحت لاكتر من 20 طبيب بلا فاءدة ورقيت مكان والو ميظهرض علي اي اعراض كي يسمعو حكايتي يقولو اكيد عاملين لها شيء لكن ليس بي اي شيء واليوم راهم يقولو ابني فيه شيء وكلوه حاجة على خاطر كي يهدرو معاه يولي يبكي ويصرخ ويحبش يجي عند خوتي
صح عمري ولا تخيلت يقدر يطلقني ويصرا بيا هكدا... *في موضوعي الاول اخت قالت ما سبب ابن خالي من زواجي بي مع اني شبه صماء* صح راني تقريبا شبه صماء وحتى افضل سماعة مخلتنيش نعيش على اساس سمع طبيعي وحتى زراعة القوقعة الاطباء كاين اللي يقول ديريها في الجهة اليمى وكاين اللي يقول لالا لازم في اليسرى ... المهم هو كان يعرف بحالتي بالتفصيل وانا مرضت قبل زواجي بحوالي اربع سنين هو قالي باللي يحبني والله راني نكتب فيها وانا حايرة في روحي *يحبني* انا عن نفسي لاانكر اني صح حبيتو حب الهباااال كان اول شخص حبيتو واخر شخص حبيتو وانا طفلة صغيرة غير بيني وبين نفسي ومن بعد العاءلة ولاو يعرفو باللي انا نحبو مي في هدا الحد وبس يعني مكانش بيناتنا علاقة
* ثانيا ما هو السبب الحقيقي للطلاق في رأيك محال يكون بسبب مرضك الذي يعرفه زوجك
ممكن بسبب دخول ابيك للسجن؟ * لالا ماشي على جال بابا الحمد لله بابا دخل للسجن ظلم نتيجة شهادة زور جميع من في المنطقة يشهدون له بذلك اظن انه احد اسباب طلاقي هو عصبيتي انا لما اتعصب واكون منرفزة تظهر على في وجهي الحمد لله لم اتلفظ بكلمة سوء لا لابن خالي ولا اهله
*ثالثا لماذا هذا التخوف من زوجك بعد ان رفع دعوى الطلاق ؟* خايفة تصرا مشكلة بينه وبين اخي
*رابعا علاااااش رديتوله الطفل كان عندك بين يديك و زوجك مصر يطلقك لماذا خليتيه يديلك ولدك علاااش شكون قالك تعملي هاك اكيد كنت تعرفي مش راح يرجعهولك * والله رديتلو الطفل رغما عني لما جا فاتو نهارات كان مليح ايا ولا غير شوية يروح يقول لبابا * يقول هكدا بابا راه ماجي ويديني انا وماما ...* بابا مقدرش يصبر ولا يبكي ...........
انا وليت عصبية لدرجة لاتحتمل وديما مشاكل مع امي حتى هي مسكينة مراهاش قادرة علي انا كي نكون وحدي نقول لازم نصبر ونبدل معاملتي لها مي كي نكون معاها نولي نتفكر حوايج قباح قالتهملي في صغري ومعاملة سيءة ودعاوي السيءة اللي قالتهملي .... في احد الايام قوتلا علاش كنت تثولي هكداك قاتلي كنت جاهلة وبحكم انا الاولى عندها يعني مكانتش تعرف تربي من ناحية راني عذراتها ومن ناحية اخرى مقدرتش ننسى يعني كترو علي المشاكل نتاع الحاضر والماضي وتلفت
مرات كي نتعصب بزاااف نقولها كاش نهار نخرج من الدار ومنعرف وين نروح ولا نرمي روحي من السطح ولا نجيف روحي
نتمنى نتاع الصح نتبدل وحياتي تتسقم ويولي ليا ولدي ونبرا ومراات تاني نتمنى نولي لراجلي
لكن حياتي من تعسير لتعسير اكبر منه بانتظار نصاءحكم بارك الله فيكم