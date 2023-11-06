موازنة بين محمود سامي البارودي/واحمد شوقي

ريحـان

ريحـان

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أنثى
🟥 اللغةالعربيّة و آدابها
🟧️شعبة آداب و فلسفة + لغات أجنبية
🟨️ مدرسة البعث و الإحياء ( الوحدة الثالثة )
🟩موازنة بين محمود سامي البارودي/واحمد شوقي
🔹توظيف الحكمة للبارودي
🔴أوجه التشابه🔴
🔹التقليد
🔸محاكاة الشعر القديم
🔹الانتماء لمدرسة البعث والاحياء
🔸من شعراء المنفى
🔹صدق التجربة الشعورية
🔸تخليص الشعر من الغموض والتكلف الذي شاع في عصر الضعف والانحطاط
🔴أوجه الاختلاف🔴
🔹البارودي أكثر تقليدا من شوقي
شوقي أقل تقليدا لأنه متأثر بالآداب الفرنسية الغربية
🔴سبب توظيف الحكمة في الشعر
تأثره بفحول الشعراء القدامى ( المتنبي البحتري أبو تمام
تجاربه العميقة في الحياة وتجربته في المنفى والسياسة
رجاحة عقله واطلاعه على مختلف العلوم
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