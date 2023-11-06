ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغةالعربيّة و آدابها
️شعبة آداب و فلسفة + لغات أجنبية
️ مدرسة البعث و الإحياء ( الوحدة الثالثة )
موازنة بين محمود سامي البارودي/واحمد شوقي
توظيف الحكمة للبارودي
أوجه التشابه
التقليد
محاكاة الشعر القديم
الانتماء لمدرسة البعث والاحياء
من شعراء المنفى
صدق التجربة الشعورية
تخليص الشعر من الغموض والتكلف الذي شاع في عصر الضعف والانحطاط
أوجه الاختلاف
البارودي أكثر تقليدا من شوقي
شوقي أقل تقليدا لأنه متأثر بالآداب الفرنسية الغربية
سبب توظيف الحكمة في الشعر
تأثره بفحول الشعراء القدامى ( المتنبي البحتري أبو تمام
تجاربه العميقة في الحياة وتجربته في المنفى والسياسة
رجاحة عقله واطلاعه على مختلف العلوم
️شعبة آداب و فلسفة + لغات أجنبية
️ مدرسة البعث و الإحياء ( الوحدة الثالثة )
موازنة بين محمود سامي البارودي/واحمد شوقي
توظيف الحكمة للبارودي
أوجه التشابه
التقليد
محاكاة الشعر القديم
الانتماء لمدرسة البعث والاحياء
من شعراء المنفى
صدق التجربة الشعورية
تخليص الشعر من الغموض والتكلف الذي شاع في عصر الضعف والانحطاط
أوجه الاختلاف
البارودي أكثر تقليدا من شوقي
شوقي أقل تقليدا لأنه متأثر بالآداب الفرنسية الغربية
سبب توظيف الحكمة في الشعر
تأثره بفحول الشعراء القدامى ( المتنبي البحتري أبو تمام
تجاربه العميقة في الحياة وتجربته في المنفى والسياسة
رجاحة عقله واطلاعه على مختلف العلوم