ملخص شامل حول النهضة الأدبية و المدرسة الكلاسيكية وشعر المنفى وكل الأسئلة الواردة فيه.

ريحـان

ريحـان

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🔴🔴🔴ملخص شامل حول النهضة الأدبية و المدرسة الكلاسيكية وشعر المنفى وكل الأسئلة الواردة فيه.

💥* النهضة الأدبية في العصر الحديث: هي عملية تطوير الأدب (شعرا ونثرا) وبعثه من جديد في العالم العربي خاصة في مصر بعد حملة نابليون سنة 1798م.
✅عوامل وأسباب النهضة الأدبية في العصرالحديث:
🔹‌أ- حملة نابليون على مصر والاحتكاك بالغرب
🔸‌ب- الطباعة وانتشار الصحافة.
🔹‌ج- الاتصال بالغرب من خلال البعثات، الترجمة، الاستشراق.
🔸‌د- ظهور المدارس والجامعات التي اهتمت بتدريس اللغات.
🔹‌ه- انتشار المكتبات ودور العلم والمجامع اللغوية.
👈نتيجة الاتصال بالغرب تأثر الأدباء العرب بالمذهب الكلاسيكي الغربي، فأنشأوا مدرسة البعث والإحياء، فما تعريفها؟ وماهي خصائصها شكلا ومضمونا؟ ومن هم روادها؟
✅** مدرسة البعث والإحياء: هي مدرسة أدبية ظهرت في العصر الحديث تقوم على محاكاة وبعث الأدب القديم وإحيائه من جديد، والتي من أسمائها (المحافظين، الإحيائية، الإتباعية، التقليدية، الكلاسيكية).
✅الخصائص مضمونا ( مظاهر التقليد).
🔸1-المحاكاة والتأثر بفحول الشعراء في المضامين كالمتنبي، أبو فراس الحمداني، المعتمد بن عباد...
🔹2- تعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة (الحكمة والفخر...).
🔸3- الإكثار من توظيف الحكمة.
✅خصائصها شكلا
🔸1- اعتماد القصيدة الخليلية.
🔹2- وحدة البيت والوزن.
🔸3- اعتماد القافية ذات الروي الواحد.
🔹4- استعمال القاموس اللغوي التراث.
✅أعلامها: محمود سامي البارودي (رائدها)، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، الأمير عبد القادر، معروف الرصافي، أحمد محرم، علي الجارم....
✅*** شعر المنفى: هو لون شعري وجداني انتشر في عصر الحديث مع النهضة الأدبية، يتناول الشوق والحنين إلى الوطن أو الأحبة، ظهر بسبب نفي مجموعة من الشعراء الكلاسيكيين لأسباب سياسية.
✅خصائصه: (مظاهره، تجلياته)
🔸 أ- الاشتياق إلى الوطن والأحبة.
🔹ب- طغيان مسحة الحزن والكآبة.
🔹ج- التعبير عن التجربة الشعورية الوجدانية الصادقة.
✅رواده: هم ثلاثة فقط: محمود سامي البارودي (نُفي إلى سرنديب)، أحمد شوقي (نُفي إلى إشبيلية)، الأمير عبد القادر (نُفي إلى فرنسا ثم دمشق).
🚫ملاحظة: إلى جانب هذه الخصائص يمكن إضافة خصائص مدرسة البعث والإحياء، فهي مشتركة بينهما.
✳ الأستاذ بن عثمان أحمد اللغة العربية للثانوي.
 
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