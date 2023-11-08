ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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ملخص شامل حول النهضة الأدبية و المدرسة الكلاسيكية وشعر المنفى وكل الأسئلة الواردة فيه.
* النهضة الأدبية في العصر الحديث: هي عملية تطوير الأدب (شعرا ونثرا) وبعثه من جديد في العالم العربي خاصة في مصر بعد حملة نابليون سنة 1798م.
عوامل وأسباب النهضة الأدبية في العصرالحديث:
أ- حملة نابليون على مصر والاحتكاك بالغرب
ب- الطباعة وانتشار الصحافة.
ج- الاتصال بالغرب من خلال البعثات، الترجمة، الاستشراق.
د- ظهور المدارس والجامعات التي اهتمت بتدريس اللغات.
ه- انتشار المكتبات ودور العلم والمجامع اللغوية.
نتيجة الاتصال بالغرب تأثر الأدباء العرب بالمذهب الكلاسيكي الغربي، فأنشأوا مدرسة البعث والإحياء، فما تعريفها؟ وماهي خصائصها شكلا ومضمونا؟ ومن هم روادها؟
** مدرسة البعث والإحياء: هي مدرسة أدبية ظهرت في العصر الحديث تقوم على محاكاة وبعث الأدب القديم وإحيائه من جديد، والتي من أسمائها (المحافظين، الإحيائية، الإتباعية، التقليدية، الكلاسيكية).
الخصائص مضمونا ( مظاهر التقليد).
1-المحاكاة والتأثر بفحول الشعراء في المضامين كالمتنبي، أبو فراس الحمداني، المعتمد بن عباد...
2- تعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة (الحكمة والفخر...).
3- الإكثار من توظيف الحكمة.
خصائصها شكلا
1- اعتماد القصيدة الخليلية.
2- وحدة البيت والوزن.
3- اعتماد القافية ذات الروي الواحد.
4- استعمال القاموس اللغوي التراث.
أعلامها: محمود سامي البارودي (رائدها)، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، الأمير عبد القادر، معروف الرصافي، أحمد محرم، علي الجارم....
*** شعر المنفى: هو لون شعري وجداني انتشر في عصر الحديث مع النهضة الأدبية، يتناول الشوق والحنين إلى الوطن أو الأحبة، ظهر بسبب نفي مجموعة من الشعراء الكلاسيكيين لأسباب سياسية.
خصائصه: (مظاهره، تجلياته)
أ- الاشتياق إلى الوطن والأحبة.
ب- طغيان مسحة الحزن والكآبة.
ج- التعبير عن التجربة الشعورية الوجدانية الصادقة.
رواده: هم ثلاثة فقط: محمود سامي البارودي (نُفي إلى سرنديب)، أحمد شوقي (نُفي إلى إشبيلية)، الأمير عبد القادر (نُفي إلى فرنسا ثم دمشق).
ملاحظة: إلى جانب هذه الخصائص يمكن إضافة خصائص مدرسة البعث والإحياء، فهي مشتركة بينهما.
✳ الأستاذ بن عثمان أحمد اللغة العربية للثانوي.
* النهضة الأدبية في العصر الحديث: هي عملية تطوير الأدب (شعرا ونثرا) وبعثه من جديد في العالم العربي خاصة في مصر بعد حملة نابليون سنة 1798م.
عوامل وأسباب النهضة الأدبية في العصرالحديث:
أ- حملة نابليون على مصر والاحتكاك بالغرب
ب- الطباعة وانتشار الصحافة.
ج- الاتصال بالغرب من خلال البعثات، الترجمة، الاستشراق.
د- ظهور المدارس والجامعات التي اهتمت بتدريس اللغات.
ه- انتشار المكتبات ودور العلم والمجامع اللغوية.
نتيجة الاتصال بالغرب تأثر الأدباء العرب بالمذهب الكلاسيكي الغربي، فأنشأوا مدرسة البعث والإحياء، فما تعريفها؟ وماهي خصائصها شكلا ومضمونا؟ ومن هم روادها؟
** مدرسة البعث والإحياء: هي مدرسة أدبية ظهرت في العصر الحديث تقوم على محاكاة وبعث الأدب القديم وإحيائه من جديد، والتي من أسمائها (المحافظين، الإحيائية، الإتباعية، التقليدية، الكلاسيكية).
الخصائص مضمونا ( مظاهر التقليد).
1-المحاكاة والتأثر بفحول الشعراء في المضامين كالمتنبي، أبو فراس الحمداني، المعتمد بن عباد...
2- تعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة (الحكمة والفخر...).
3- الإكثار من توظيف الحكمة.
خصائصها شكلا
1- اعتماد القصيدة الخليلية.
2- وحدة البيت والوزن.
3- اعتماد القافية ذات الروي الواحد.
4- استعمال القاموس اللغوي التراث.
أعلامها: محمود سامي البارودي (رائدها)، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، الأمير عبد القادر، معروف الرصافي، أحمد محرم، علي الجارم....
*** شعر المنفى: هو لون شعري وجداني انتشر في عصر الحديث مع النهضة الأدبية، يتناول الشوق والحنين إلى الوطن أو الأحبة، ظهر بسبب نفي مجموعة من الشعراء الكلاسيكيين لأسباب سياسية.
خصائصه: (مظاهره، تجلياته)
أ- الاشتياق إلى الوطن والأحبة.
ب- طغيان مسحة الحزن والكآبة.
ج- التعبير عن التجربة الشعورية الوجدانية الصادقة.
رواده: هم ثلاثة فقط: محمود سامي البارودي (نُفي إلى سرنديب)، أحمد شوقي (نُفي إلى إشبيلية)، الأمير عبد القادر (نُفي إلى فرنسا ثم دمشق).
ملاحظة: إلى جانب هذه الخصائص يمكن إضافة خصائص مدرسة البعث والإحياء، فهي مشتركة بينهما.
✳ الأستاذ بن عثمان أحمد اللغة العربية للثانوي.