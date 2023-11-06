الوحدة التعليمية الرابعة ( أنا ، هنا وهناك ، ثقافة اخرى ..)

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة + لغات أجنبية
الوحدة التعليمية الرابعة ( الأدب المهجري)
تحضي نص أنا لإيليا ابو ماضي
تحضير نص هنا وهناك للقروي
تحضير مطالعة موجهة ثقافة أخرى لزكي نجيب
تحضير نص التواصلي الشعر مفهومه وغايته لنعيمة
تحضير درس معاني اعراب إذا /إذ/ اذن/ حينيذ
تحضير درس الجمل التي لها محل من الأعراب
تحضير درس بلاغة الكناية