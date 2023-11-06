الوحدة التعليمية الرابعة ( أنا ، هنا وهناك ، ثقافة اخرى ..)

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
13,321
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,551
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة للشعب آداب وفلسفة + لغات أجنبية
🟨الوحدة التعليمية الرابعة ( الأدب المهجري)
🟩 تحضي نص أنا لإيليا ابو ماضي
🟪 تحضير نص هنا وهناك للقروي
🔶تحضير مطالعة موجهة ثقافة أخرى لزكي نجيب
🔷تحضير نص التواصلي الشعر مفهومه وغايته لنعيمة
🔶تحضير درس معاني اعراب إذا /إذ/ اذن/ حينيذ
🔷تحضير درس الجمل التي لها محل من الأعراب
🔷تحضير درس بلاغة الكناية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
تحضير نص الشعر في عهد المماليك نص تواصلي صفحة 20
المشاركات
0
المشاهدات
183
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحضير نص آلام الاغتراب (لمحمود سامي البارودي)
المشاركات
5
المشاهدات
390
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحضير درس علم التاريخ لابن خلدون الصفحة 38 من الكتاب المدرسي
المشاركات
2
المشاهدات
254
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحضير نص وصف البرق والمطر لعبيد بن الأبرص
المشاركات
2
المشاهدات
292
إلياس
إلياس
ريحـان
مذكرة درس أنا معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن تحضير نص ثقافة
المشاركات
3
المشاهدات
160
ريحـان
ريحـان
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة