مذكرة درس أنا معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن تحضير نص ثقافة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~




🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة جميع الشعب العلمية المشتركة
🟨الوحدة التعليمية الثالثة ( العصر الحديث)
🔶 تحضير مذكرة درس أنا -إيليا أبو ماضي-
🔷تحضير معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن
🔷تحضير نص ثقافة أخرى نجيب محفوظ
🔴للأستاذة الفاضلة: طباخ صليحة


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يتبع, ,,

 
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