مذكرة درس أنا معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن تحضير نص ثقافة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب العلمية المشتركة
الوحدة التعليمية الثالثة ( العصر الحديث)
تحضير مذكرة درس أنا -إيليا أبو ماضي-
تحضير معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن
تحضير نص ثقافة أخرى نجيب محفوظ
للأستاذة الفاضلة: طباخ صليحة
يتبع, ,,
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب العلمية المشتركة
الوحدة التعليمية الثالثة ( العصر الحديث)
تحضير مذكرة درس أنا -إيليا أبو ماضي-
تحضير معاني اعراب إذا/ إذ/ إذًا/ إذن
تحضير نص ثقافة أخرى نجيب محفوظ
للأستاذة الفاضلة: طباخ صليحة
يتبع, ,,