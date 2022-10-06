ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة آداب و فلسفة+ لغات
الوحدةالتعلميّة الأولى( قواعد اللغة)
الإعراب اللفظي و التقديري
أولا : الإعراب اللفظي
اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه
لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :
جاء الرجل مسرعا .
رأيت الرجل مقبلاً
سلمت على الرجل القاعد .
ماذا تلاحظ ؟؟
نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ
الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .
وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .
وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة
إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي
الإعراب التقديري
ما هو الإعراب التقديري ؟
الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،
وهو ثلاثة أقسام :
إعراب تقديري للتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .
مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن
ما علامة رفعه ؟
علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :
عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى
المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر
مثال 03 : يخشى موسى العصا
يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها
التعذر
إعراب تقديري للثقل : إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء
مثال : يدعو القاضي المتهم .
يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
لاحظ الكلمتين :
يدعو : انتهت بواو
القاضي : انتهت بياء
في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري
تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .
مثال: عاقب القاضي الجاني
الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر
إعراب تقديري للمناسبة : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .
مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي
درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
للأستاذ وليد للأدب العربي
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة آداب و فلسفة+ لغات
الوحدةالتعلميّة الأولى( قواعد اللغة)
الإعراب اللفظي و التقديري
أولا : الإعراب اللفظي
اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه
لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :
جاء الرجل مسرعا .
رأيت الرجل مقبلاً
سلمت على الرجل القاعد .
ماذا تلاحظ ؟؟
نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ
الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .
وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .
وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة
إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي
الإعراب التقديري
ما هو الإعراب التقديري ؟
الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،
وهو ثلاثة أقسام :
إعراب تقديري للتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .
مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن
ما علامة رفعه ؟
علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :
عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى
المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر
مثال 03 : يخشى موسى العصا
يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها
التعذر
إعراب تقديري للثقل : إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء
مثال : يدعو القاضي المتهم .
يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
لاحظ الكلمتين :
يدعو : انتهت بواو
القاضي : انتهت بياء
في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري
تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .
مثال: عاقب القاضي الجاني
الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر
إعراب تقديري للمناسبة : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .
مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي
درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
للأستاذ وليد للأدب العربي