الإعراب اللفظي و التقديري

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة آداب و فلسفة+ لغات
🟨الوحدةالتعلميّة الأولى( قواعد اللغة)
🟩 الإعراب اللفظي و التقديري

🔴أولا : الإعراب اللفظي 🔴
اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه

🔶لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :

🔹جاء الرجل مسرعا .
🔹رأيت الرجل مقبلاً
🔹سلمت على الرجل القاعد .
ماذا تلاحظ ؟؟
نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ

🔹الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

🔹وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

🔹وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة

إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي

🔴الإعراب التقديري🔴

ما هو الإعراب التقديري ؟

الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،

وهو ثلاثة أقسام :

🔴 إعراب تقديري للتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .

🔸مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن
ما علامة رفعه ؟
علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :

عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.

🔶مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى

المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر

🔶مثال 03 : يخشى موسى العصا

يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر

موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها

التعذر

🔴إعراب تقديري للثقل : إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء

🔶مثال : يدعو القاضي المتهم .

يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل

القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.

لاحظ الكلمتين :
يدعو : انتهت بواو
القاضي : انتهت بياء
في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري

⛔تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .

مثال: عاقب القاضي الجاني

الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر

🔴إعراب تقديري للمناسبة : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .

🔷مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي

درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف

ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .

أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه

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للأستاذ وليد للأدب العربي
 
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