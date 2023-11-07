الدولة اليهودية بين الصهاينة والرأسمالية

السلام عليكم ورحمة الله ​

الحلم الصهبوني كما عرفه المرحوم القائد معم

هو إنشاء دولة صهيونية من النيل الى الفرات ومن الاناضول الى المدينة المنورة (يثرب) مع بسط نفوذهم الى الهند شرقا والى المغرب وايبيريا غربا .

ينقسم الشارع الاسرائيلي بين الحالمين ورجال الاعمال الرأسماليين .

وعن طريق الرأسماليين المسيطرين على الدولة منذ تأسيسها يتم تمويل الحروب .

وأما الصهاينة فوظيفتهم هي الضغط على الحكومة لافتعال الحروب والسيطرة على الاراضي العربية داخل. و خارج فلسطين

منذ صغري وانا اعرف بأن المحتلين يرون نفسهم في دولة يهودية دينية وديمقراطية . لكن هناك منهم من يعترض إما على نهجها الديني اليهودي او يعترض على مبدأ الديمقراطية الذي بتنافى مع الحلم الصهبوني والذي يسمعونه في نشيدهم الوطني يوميا في المدارس .فإذا انخفضت وتيرة الحرب . ازدادت حالات التطرف والصهينة في الشارع الاسرائيلي .ومن مهامهم توسيع المستوطنات وتهويد الاراضي .اعتقال اكبر عدد من الفلسطينيين وخاصة القرويين الذين يتجولون الجبال مرارا وتكرارا .اقتحام المسجد الاقصى وتعليم الاطفال ان الهيكل سيعود .اسقاط العلمانيين على الاقل من مجالس البلديات وتوسيع رقعة احيائهم داخل المدن الاسرائيلية .رفض التطبيع مع العرب بالمطلق ورفض انحياز اسرائيل للمعسكر الغربي في العالم وربط المصالح الاستثمارية باهداف اليهود .كثيرة هي اهدافهم لا تعد ولا تحصى .لكن الخيبة انهم منذ ٧٥ عاما لم بحققو جزءا بسيطا من حلمهم . ما أدى الى لجوء الاسرائيليين للرأسماليين ليس فقط لتمويل الحروب بل ايضا لإنشاء دولة يهودية حقيقية وليست حالمة .الرأسماليين لا يستطيعون الاعتماد على استثماراتهم في المعسكر الشرقي وتحديدا الصين كي لا يفقدوا الدعم الامريكي . ولا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة لانها تعبد الاموال فوق كل المصالح والديانات .فإذا كانت اسرائيل دولة تحمي المصالح الامريكية التي تدر لنفترض ٢٠ مليار سنويا لحكومتها .فإن حماية اسرائيل ودعمها يجب ان يكون أقل من ١٠ مليار حتى تحقق الولايات المتحدة نسبة ربح فوق ١٠٠٪يعني ان اسرائيل بالنسبة للأمريكيين هي مجرد استثمار .مثال اخر . اذا كانت اوكرانيا تدر للامريكيين ٥٠ مليار وتكلفة الحرب ٣٠ مليار . بالتأكيد من الافضل للامريكيين التفاوض مع الروس وتجنب دفع ٣٠ مليار .في حرب عام ٢٠٢١ في غزة دعمت امريكا اسرائيل ب ٢٠٠ مليار . هذا يعني ان مصالحهم بالشرق الاوسط التي تدافع عنها اسرائيل وتؤمنها بالتزامن مع القواعد الامريكية بالخليج تدر على امريكا مبلغ وقدره .....؟؟؟الصهاينة بدون الرأسماليين لا حلم لهموالرأسماليين العلمانيين بدون الولايات المتحدة ضائعين تائهين .يجب ان تكون اسرائيل مشروع اسنثماري فاشل للولايات المتحدة مثل مشاريعهم في افغانستان والفيتنام ومقديشو وبغدادوحتى لا يكون مشروعا فاشلا على القيادة الصهيونية ان تعاقب اعدائها المخربين وتضحي باسراها وجنودها والياتها بالعشرات ودفع كل ما يلزم كي لا تخسر الدعم الامريكي .والاثبات للبنتاغون انهم هم فقط يحافظون على المصالح الامريكية في الشرق الاوسط .وكأنهم بهذه الجرائم يوصلون رسالة الى امريكا بأن لا تثق بلانظمة العربية وعلى رأسها السعودية ومصر . ولا تثق بتركيا رغم انها من حلف الشمال الاطلسي ولا تثق بالتفاوض مع ايران او ليبيا سابقا .يجب ان تثق امريكا فقط باسرائيل لحماية مصالحها واستثمارها على اوسع مدى .لم تعد القضية . حرب وجود بين اسرائيل وفلسطين . اصبحت القضية في منحى اخر ولا عودة منه .فإذا بعد الدفاع عن غزة من المقاومة بدأت مرحلة التحرير واقتحام المستوطنات .سيسقط المعسكر الغربي من عرش الملكوسيصبح العالم متعدد الاقطاب مثل ما تنبأ به الروس ..والله اعلم .