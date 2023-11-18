عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل 240DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
240.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
11,660
نقاط التفاعل
2,615
النقاط
356
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 240دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-أقل مبلغ للبيع 30€
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
قال dahmano:
احجز كامل مبلغ
إضغط للتوسيع...
متبقي 318.34 مقابل 76400 وهي محجوزة لك
الدفع عبر البريد لحاجتي لسحب المبلغ بسرعة
تم إرسال البيانات في المحادثة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

N
  • مغلق
تم البيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل 239DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP 239.00د.ج
6 7 8
المشاركات
157
المشاهدات
3K
djilou23
D
N
  • مغلق
تم البيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل 235DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP 235.00د.ج
18 19 20
المشاركات
392
المشاهدات
10K
NAIM 2093
N
N
عرض بيع متوفر 75.84$ PAYEER مقابل 220DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP 220.00د.ج
2
المشاركات
25
المشاهدات
911
جمال باتو
جمال باتو
N
  • مغلق
تم البيع متوفر 202€ PAYSERA مقابل 233DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP 233.00د.ج
9 10 11
المشاركات
207
المشاهدات
5K
NAIM 2093
N
N
  • مغلق
تم البيع متوفر 158€ PAYSERA مقابل 233DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP 233.00د.ج
2
المشاركات
29
المشاهدات
634
Ali mekebret
A
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة