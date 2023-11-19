Oktavio_hinda
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أحباب اللمة
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من فوائد التبرع بالدم تنشيط نخاع عظام المتبرع لإنتاجها خلايا جديدة
( كريات حمراء _ كريات بيضاء _ صفائح دموية )
وأيضاالمساعدة على تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في علاج
بعض الحالات المرضية مثل الزيادة الغير طبيعية في عدد كريات الدم الحمراءونسبة الحديد
ومنع حدوث مضاعفات هذه الأمراض
والتبرع بالدم أوثق عرى التعاون والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع