من فوائد التبرع بالدم تنشيط نخاع عظام المتبرع لإنتاجها خلايا جديدة



( كريات حمراء _ كريات بيضاء _ صفائح دموية )



وأيضاالمساعدة على تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في علاج



بعض الحالات المرضية مثل الزيادة الغير طبيعية في عدد كريات الدم الحمراءونسبة الحديد



ومنع حدوث مضاعفات هذه الأمراض