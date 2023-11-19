التبرع بالدم

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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من فوائد التبرع بالدم تنشيط نخاع عظام المتبرع لإنتاجها خلايا جديدة

( كريات حمراء _ كريات بيضاء _ صفائح دموية )

وأيضاالمساعدة على تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في علاج

بعض الحالات المرضية مثل الزيادة الغير طبيعية في عدد كريات الدم الحمراءونسبة الحديد

ومنع حدوث مضاعفات هذه الأمراض

والتبرع بالدم أوثق عرى التعاون والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع
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يعني التبرع في الدم فيه منافع للمتبرع و المتبرع له
كلاهما سيستفيد

بارك الله فيكم هند
 
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