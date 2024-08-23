ما هو التبرع بالدم ؟يعتبر الدم مادة حيوية لا يمكن تصنيعها، ولابد أن تأتي من الإنسان السليم صحيا للإنسان المريض المحتاج إليها من أجل العلاج، ويعتبر التبرع بالدم الوسيلة الوحيدة لحصول المرضى على ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، حيث يتم سحب كمية من دم المتبرع تقدر بنحو 450 مل أي ما يعادل (7%) من دم الإنسان الطبيعي، وهذه العملية تستغرق ما بين خمس دقائق إلى ربع ساعة.هل توجد أي خطورة في التبرع بالدم ؟لا يشكل أي خطر على جسم الإنسان، والمواد المستعملة كلها معقمة وذات الاستعمال الوحيد، ولا يمكن للأمراض أن تنتقل بعملية التبرع.ما يجب أن تعرفه عن التبرع بالدمالتبرع بالدم خدمة إنسانية جليلة يقدمها المواطن لإنقاذ حياة الآخرين؛التبرع بالدم واجب ديني؛كل عملية تبرع بالدم يمكن أن تنقذ حياة ثلاثة أشخاص؛في كل 10 ثواني يحتاج شخص لنقل الدم بصورة عاجلة؛جسم الإنسان قادر على إنتاج 250 مليون من كريات الدم الحمراء كل يوم؛المرضى بحاجة ماسة إلى الكريات الحمراء التي لا يمكن صنعها.1- أهمية التبرع بالدم بالنسبة للمواطن المستفيدالتبرع بالدم خدمة إنسانية جليلة يقدمها المواطن لإنقاذ حياة الأشخاص الآخرين عند :وقوع الحوادث؛العمليات الجراحية (مثل عمليات القلب، الأوعية الدموية، زراعة الأعضاء وغيرها)؛حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل (مثل حالات النزيف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها).2-أهمية التبرع بالدم بالنسبة للمؤسسات الصحيةتوفر هذه العملية خدمة استعجالية لتحاقن الدم وتسد حاجيات المراكز الاستشفائية والمستشفيات والمصحات من مشتقات الدم خصوصا بالنسبة ل:للمرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية والأورام السرطانية؛مرضى القصور الكلوي؛مرضى فقر الدم للبحر الأبيض المتوسط (تلاسيميا)؛الخ ....