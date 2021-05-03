معلومات تهمك عن التبرع بالدم .. !!!

السلام عليكم ورحمــة الله وبركـــآته

إن التبرع بالدم عملية ضرورة إنسانية يحتاج اليها كثير من الناس في أي وقت من الاوقات ،

وقد أفتى اغلب العلماء بجوازها ..

ماهي كمية الدم المتبرع بها سنوياً ..!

بينت بعض الدراسات في الدول الغربية ان هناك حوالي ثمانية ملايين متبرع بالدم سنوياً . وفي الولايات المتحدة الامريكية ، تم التبرع بحوالي 15 مليون وحدة من الدم سنة 2001م ..

يمكن تعريف وحدة الدم المتبرع بها بخمسائة ميلليتر من الدم الكامل ..

• خلايا دم حمراء .

• مصل الدم .

• صفائح دموية .

• وغير ذلك من مكونات الدم .

الاشخاص المحتاجون لتلقي او استقبال الدم هم :

• ضحايا الحوادث المرورية والحرائق ..

• المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى كعمليات القلب المفتوح ، ونقل الاعضاء ، وغيرها من العمليات المصحوبة بنزف شديد ..

• الاشخاص الذين يعانون من سرطان الدم او غيره من الاورام ..

• الاشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي او الثلاسيميا ..

من هم الاشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم ..!

للتبرع بالدم بعض الشروط لا بد من توافرها في المتبرع ، كأن يكون ذا صحة جيدة ، قد تجاوز السابعة عشر من عمره ، ولا يقل وزنه عن خمسين كيلوغرام ، وان يخضع لفحص طبي يبين خلوه من بعض الامراض ..

بينت الإحصائيات ان قليلاً جداً من الاشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم يتبرعون به فعلاً ، وان اكثر المتبرعين هم من الرجال المثقفين ذوي الدخل الجيد والذين تتراوح اعمارهم ما بين الثلاثين الى الخمسين ..

يعوّض الجسم السوائل المتبَرّع بها خلال اربع وعشرين ساعة . اما بالنسبة لخلايا الدم فتأخذ وقتاً اطول ليتم تعويضها ، فالخلايا الحمراء مثلاً لا تُعوّض تماماً إلا بعد مرور ثمانية اسابيع عل عملية التبرع ،

ولذلك لا يُنصح بإعادة التبرع بالدم إلا بعد مرور شهرين من التبرع الاول ..

الاشخاص الذين لا يمكنهم التبرع بالدم :

1. الاشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بذبحة صدرية خلال سنة من التبرع بالدم .

2. الذين أصيبوا بمرض الملاريا خلال السنوات الثلاث الماضية .

3. الاشخاص الذين زاروا منطقة موبوءة بالملاريا خلال السنة الماضية .

4. من تم نقل دم إليه او أخذ أحد مكونات الدم خلال السنة الماضية .

5. من أجريت له عملية وشم خلال السنة الماضية .

6. من تعرض لعملية جراحية في القلب خلال السنة الماضية .

7. من تعرض لمصاب بالتهاب الكبد خلال السنة الماضية .

8. الشخص المصاب بوعكة صحية او ارتفاع في درجة الحرارة يوم التبرع.

9. من تناول مضاداً حيوياً قبل يوم الى ثلاثة ايام من التبرع .

10. السيدات الحوامل او اللاتي تعرضن لإجهاض خلال الاسابيع الستة الماضية .

1. الاشخاص الذين سبق لهم استخدام المخدرات عن طريق الوريد .

2. الاشخاص الذين يمارسون اللواط او العلاقات الجنسية المحرمة .

3. الاشخاص الذين سبق لهم استقبال حقن مركزة لعوامل تخثرالدم .

4. الذين وُجد أثناء إجراء الاختبارات المعملية ان لديهم فحصاً إيجابياً

لتحليل التهاب الكبد من النوعين ( ب و ج ) وتحليل ( h i v ) اي الايدز .

أين يمكن ان تتم عملية التبرع بالدم ..!

يوجد مراكز متعددة للتبرع بالدم ، في المستشفيات الكبرى ، في المختبرات ،

إضافة الى حملات التبرع العديدة التي تقام في الجامعات والدوائر الحكومية والوزارات ..

فصائل الدم :

يمكن تقسيم الدم الى فصائل ثمانية حسب الاحرف

( a و b ) وحسب وجود عامل ريسوس او عدمه :

يمكن في الحالات الطارئة لأي مصاب ان يستقبل خلايا دم حمراء من فصيلة (o ) ، وبالنسبة للأشخاص من ذوي فصيلة الدم ( ab ) ، فهؤلاء يمكنهم استقبال الدم من اي فصيلة اخرى ، وبالتالي فإن الاشخاص من فصيلة دم ( o ) يسمون معطون عامون ، والاشخاص من فصيلة دم ( ab ) يسمون مستقبلون عامّون ..

التحاليل المخبرية التي تجرى على الدم المتبرع به :

- فصيلة الدم ونوعه بالنسبة لعامل ريسوس .

- البحث عن وجود اجسام مضادة التي يمكن ان تسبب مشكلة للشخص المتلقي .

- تحاليل لالتهاب الكبد من نوعيه ( ب و ج ) .

- تحاليل لمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) .

- تحاليل لبعض الامراض التناسلية التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية كالزهري .

- بالإضافة الى بعض التحاليل الاخرى .

تخزين الدم بعد التبرع :

ويمكن ان تُحفظ مبردة لمدة لا تزيد على ستة اسابيع ، او تجمد لمدة تصل الى عشر سنوات . تحمل خلايا الدم الحمراء الاكسجين وتستعمل لعلاج فقر الدم الحاد .

وهي ذات اهمية كبرى في التحكم بالنزيف الحاد وتستعمل لعلاج مرضى سرطان الدم وغيره من الاورام . تُحفظ الصفائح الدموية في درجة حرارة الغرفة ويمكن ان تبقى صالحة لمدة خمسة ايام

والذي يحفظ مجمداً لمدة سنة تقريباً ، يستعمل مصل الدم لعلاج النزف الحاصل بسبب نقص بعض عوامل .

وتستعمل احياناً لعلاج بعض الالتهابات على الرغم من ان فعاليتها ليست أكيدة ، ولا بد من استخدامها في خلال 24ساعة من التبرع.

- بعض مكونات الدم كالألبومين والأميونوجلوبيولين التي تستعمل في علاج بعض الامراض .

عملية التبرع بالدم :

- يُطلب من المتبرع الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بتاريخه الطبي .

- يخضع المتبرع لفحص سريري شامل ، يتضمن قياس العلامات الحيوية كالنبض والحرارة وضغط الدم .

- تُجرى بعض التحاليل المخبرية الضرورية كمستوى الخضاب ( الهيموجلوبين ) ، وبعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم .

- يشعر المتبرع ببعض الالم أثناء إدخال الإبرة ، مماثل لألم الوخز والحقن .

- يستمر التبرع حوالي 10-15 دقيقة يكون المتبرع مستلقياً فيها على سرير مريح .

- يُنصح المتبرع بالاستمرار بالاسترخاء لمدة دقائق بعد انتهاء التبرع ، وبعدها يتناول كوباً من العصير وبعض البسكويت .

- من الطبيعي الشعور بالتوتر والقلق قبل التبرع وخاصة للمتبرع للمرة الاولى ، ويمكن التخلص من هذه المشاعر بالسؤال والاستفسار عن التبرع من الطبيب المسؤول او غيره من الفريق الطبي .

- يُنصح بالإكثار من شرب السوائل خلال الساعات الاربع والعشرين بعد التبرع .

- لا بأس من التبرع بالدم أثناء الدورة الشهرية .

- يُنصح بعدم إعادةالتبرع قبل مضي شهرين من التبرع الاول .

يمكن فصل هذه الوحدة من الدم الى مكونات عديدة منها :تُنقل كل واحدة منها الى من يحتاجها من المرضى او المصابين ..من هم الأشخاص الذين يحتاجون الى استقبال الدم ..!إن الحاجة للتبرع بالدم كبيرة جداً في اغلب الاحوال وعاجلة جداً في احوال كثيرة ..بينت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية انه في كل عام تقريباًهناك حاجة الى حوالي 38000 وحدة من خلايا الدم الحمراء ..هناك بعض الاشخاص لا يمكنهم التبرع بالدم إما بشكل مؤقت او بصفة دائمة ، وذلك كما يلي :يتم فصل كل وحدة من الدم بعد التبرع الى مكونات عديدة تحفظ مستقلة عن المكونات الاخرى ، وذلك كالتالي :