فوز مهم للمحاربين أمام الموزمبيق في الدور الثاني لتصفيات المونديال

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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ذكر
فوز مهم للمنتخب الجزائري خارج الديار امام الموزمبيق بنتيجة 2-0
ضمن تصفيات مونديال 2026
🇩🇿
🙌

اهداف :
- فارس شايبي
- رامز زروقي

في مباراة عرفت مراحل و متغيرات و سيناريوهات متعددة
لكن في النهاية عرف بلماضي و اشباله طريق الفوز

هذا الفوز جعل الخضر في الريادة بست نقاط غالية في بداية مشوار التصفيات الى المونديال
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