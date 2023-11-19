فوز مهم للمحاربين أمام الموزمبيق في الدور الثاني لتصفيات المونديال

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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فوز مهم للمنتخب الجزائري خارج الديار امام الموزمبيق بنتيجة 2-0
ضمن تصفيات مونديال 2026
اهداف :
- فارس شايبي
- رامز زروقي
في مباراة عرفت مراحل و متغيرات و سيناريوهات متعددة
لكن في النهاية عرف بلماضي و اشباله طريق الفوز
هذا الفوز جعل الخضر في الريادة بست نقاط غالية في بداية مشوار التصفيات الى المونديال
ضمن تصفيات مونديال 2026
اهداف :
- فارس شايبي
- رامز زروقي
في مباراة عرفت مراحل و متغيرات و سيناريوهات متعددة
لكن في النهاية عرف بلماضي و اشباله طريق الفوز
هذا الفوز جعل الخضر في الريادة بست نقاط غالية في بداية مشوار التصفيات الى المونديال