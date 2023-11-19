فوز مهم للمحاربين أمام الموزمبيق في الدور الثاني لتصفيات المونديال

فوز مهم للمنتخب الجزائري خارج الديار امام الموزمبيق بنتيجة 2-0ضمن تصفيات مونديال 2026اهداف :- فارس شايبي- رامز زروقيفي مباراة عرفت مراحل و متغيرات و سيناريوهات متعددةلكن في النهاية عرف بلماضي و اشباله طريق الفوزهذا الفوز جعل الخضر في الريادة بست نقاط غالية في بداية مشوار التصفيات الى المونديال