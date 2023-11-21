تقنيات الزراعة المحمية

تعد الزراعة المحمية واحدة من الممارسات التي لاقت شعبية كبيرة واهتمام من قبل المزارعين في الآونة الأخيرة نظرا كونها بيئة خاضعة للرقابة الكاملة تسمح بنمو النباتات بأنواعها المختلفة على مدار العام وليس خلال موسم محدد من خلال التصدي للظروف المناخية القاسية والعوامل البيئية أيضا، توفر هياكل البيوت المحميه درع ضد الظروف الجوية المختلفة من الأمطار، الصقيع، الرياح الشديدة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ، وغيرها، من خلال توفير أحدث التقنيات والأنظمة والأجهزة التي تساهم في ذلك، دعونا نتعرف أكثر على التقنيات المستخدمة لحماية النباتات من الظروف المناخية القاسية داخل البيوت المحميه المكيفة من خلال هذا الموضوع.
الزراعة المحمية ماهيتها وأهدافها
تعد الزراعة المحمية بمثابة أسلوب حديث تم الاستعانة به في السنوات الأخيرة بهدف إنتاج محاصيل متنوعة بجودة عالية وانتاج وفير على مدار العام وليس خلال موسم واحد، تختلف الزراعة داخل البيوت المحميه عن الزراعة المكشوفة في الكثير من الأمور كونها تخضع لرقابة تامة أثناء فترات نمو النباتات بالكامل.
حيث القدرة على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والسيطرة التامة عليها داخل الدفيئة وحماية النباتات من التعرض إلى هجمات الآفات والحشرات والإصابة بالأمراض الزراعية، توفر البيوت المحميه مجموعة من الأدوات والمعدات والتقنيات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة بالداخل، الأمر الذي يساهم في إنتاجية عالية من المحاصيل المختلفة بأعلى جودة وقيمة غذائية.
الزراعة المحمية ماهيتها وأهدافها
تعد الزراعة المحمية بمثابة أسلوب حديث تم الاستعانة به في السنوات الأخيرة بهدف إنتاج محاصيل متنوعة بجودة عالية وانتاج وفير على مدار العام وليس خلال موسم واحد، تختلف الزراعة داخل البيوت المحميه عن الزراعة المكشوفة في الكثير من الأمور كونها تخضع لرقابة تامة أثناء فترات نمو النباتات بالكامل.
حيث القدرة على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والسيطرة التامة عليها داخل الدفيئة وحماية النباتات من التعرض إلى هجمات الآفات والحشرات والإصابة بالأمراض الزراعية، توفر البيوت المحميه مجموعة من الأدوات والمعدات والتقنيات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة بالداخل، الأمر الذي يساهم في إنتاجية عالية من المحاصيل المختلفة بأعلى جودة وقيمة غذائية.