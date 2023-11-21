تقنيات الزراعة المحمية

تعد الزراعة المحمية واحدة من الممارسات التي لاقت شعبية كبيرة واهتمام من قبل المزارعين في الآونة الأخيرة نظرا كونها بيئة خاضعة للرقابة الكاملة تسمح بنمو النباتات بأنواعها المختلفة على مدار العام وليس خلال موسم محدد من خلال التصدي للظروف المناخية القاسية والعوامل البيئية أيضا، توفر هياكل البيوت المحميه درع ضد الظروف الجوية المختلفة من الأمطار، الصقيع، الرياح الشديدة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ، وغيرها، من خلال توفير أحدث التقنيات والأنظمة والأجهزة التي تساهم في ذلك، دعونا نتعرف أكثر على التقنيات المستخدمة لحماية النباتات من الظروف المناخية القاسية داخل البيوت المحميه المكيفة من خلال هذا الموضوع.