الزراعة بالشتلات

الشتلات تدخل ضمن ميزانية أسعار البيوت المحمية الزراعية ، ويجب تحضيرها بعناية لضمان نجاح عملية الزراعة. يجب تأمين شتلات صحية وقوية وخالية من الحشرات والأمراض وجودة عالية تدرج ضمن أسعار البيوت المحمية الزراعية. يتم غسل الشتلات بمحلول مطهر وتقطيع الجذور الزائدة قبل زراعتها في أوعية الصوب التي تكون ضمن لستة أسعار البيوت المحمية الزراعية. يجب توفير درجة حرارة مناسبة والرطوبة المناسبة للشتلات لتعزيز نموها واستقرارها ومعرفة كل التفاصيل ضمن أسعار البيوت المحمية الزراعية .
الشتلات المناسبة التي تتحمل في انواع البيوت المحمية المختلفة وتعطي إنتاجًا جيدًا، ومن هذه الشتلات:
شتلات الفواكه
الشتلات المناسبة التي تتحمل في انواع البيوت المحمية المختلفة وتعطي إنتاجًا جيدًا، ومن هذه الشتلات:
شتلات الفواكه
- شتلات الفراولة: تُعتبر شتلات الفراولة من أفضل الشتلات لزراعة الفواكه بالشتلات في صوب مصنوعة من بلاستيك بيوت محمية . فهي تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة ورطوبة محكمة للنمو وإنتاج ثمارها. ويمكن الحصول على محاصيل فراولة طوال العام باستخدام هذه الشتلات.
- شتلات البطيخ: تعتبر شتلات البطيخ من الشتلات المثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة وتوفير تدفق مستمر من الماء والرطوبة، وهي الظروف التي يوفرها الصوب بشكل جيد.
- شتلات الكيوي: تعد شتلات الكيوي من الشتلات المثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة وظروف رطوبة مستقرة لنموها وإنتاج الثمار. وتوفر الصوب تلك الظروف التي تضمن نجاح زراعة الكيوي.
- شتلات الطماطم: تُعتبر شتلات الطماطم من أشهر الشتلات المستخدمة في زراعة الخضروات بالشتلات في الصوب. تتميز بقوتها ومقاومتها للأمراض والآفات، مما يؤدي إلى حصاد كميات كبيرة وجودة عالية من الطماطم.
- شتلات الخس: تُعد شتلات الخس مثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. فهي تنمو بسرعة وتتمتع بمرونة عالية في التكيف مع ظروف الصوب، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمزارعين.
- شتلات الفلفل الحلو: تعتبر شتلات الفلفل الحلو من الشتلات الشائعة التي يتم زراعتها بالشتلات في الصوب. تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة وتوفر الصوب ظروفًا مثالية لنموها وإنتاج محاصيل غنية وجودة عالية من الفلفل الحلو.
- زيادة الإنتاجية
- توفير الموارد
- حماية النباتات من التغيرات المناخية والعوامل البيئية الضارة..
- زراعة موسمية: تسمح بتحكم أفضل في ظروف النمو ومواعيد الحصاد.