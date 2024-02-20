الزراعة بالشتلات

شتلات الكيوي: تعد شتلات الكيوي من الشتلات المثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. تحتاج إلى درجة حرارة معتدلة وظروف رطوبة مستقرة لنموها وإنتاج الثمار. وتوفر الصوب تلك الظروف التي تضمن نجاح زراعة الكيوي.

شتلات البطيخ: تعتبر شتلات البطيخ من الشتلات المثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة وتوفير تدفق مستمر من الماء والرطوبة، وهي الظروف التي يوفرها الصوب بشكل جيد.

شتلات الخضروات



شتلات الطماطم: تُعتبر شتلات الطماطم من أشهر الشتلات المستخدمة في زراعة الخضروات بالشتلات في الصوب. تتميز بقوتها ومقاومتها للأمراض والآفات، مما يؤدي إلى حصاد كميات كبيرة وجودة عالية من الطماطم.

شتلات الخس: تُعد شتلات الخس مثالية لزراعتها بالشتلات في الصوب. فهي تنمو بسرعة وتتمتع بمرونة عالية في التكيف مع ظروف الصوب، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمزارعين.