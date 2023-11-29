مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية السنة الاولى و الثانية ابتدائي

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
السلام عليكم
يسعدنا ان نضع تحت تصرفكم مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية موجهة لتلاميذ السنة الاولى و الثانية ابتدائي لمساعدتهم على القراءة و تمييز الحروف ( بالحركات و المد و التنوين)
يرجى الابلاغ عن اي رابط لا يعمل قصد اصلاحه ،لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم
للتحميل اضغط(التحميل مباشر)
يسعدنا ان نضع تحت تصرفكم مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية موجهة لتلاميذ السنة الاولى و الثانية ابتدائي لمساعدتهم على القراءة و تمييز الحروف ( بالحركات و المد و التنوين)
يرجى الابلاغ عن اي رابط لا يعمل قصد اصلاحه ،لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم
للتحميل اضغط(التحميل مباشر)