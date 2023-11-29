مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية السنة الاولى و الثانية ابتدائي

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عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم

يسعدنا ان نضع تحت تصرفكم مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية موجهة لتلاميذ السنة الاولى و الثانية ابتدائي لمساعدتهم على القراءة و تمييز الحروف ( بالحركات و المد و التنوين)
مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية السنة الاولى و الثانية ابتدائي.jpg


يرجى الابلاغ عن اي رابط لا يعمل قصد اصلاحه ،لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم

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