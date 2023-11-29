مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية السنة الاولى و الثانية ابتدائي

السلام عليكميسعدنا ان نضع تحت تصرفكم مجموعة نصوص بسيطة و سهلة باللغة العربية موجهة لتلاميذ السنة الاولى و الثانية ابتدائي لمساعدتهم على القراءة و تمييز الحروف ( بالحركات و المد و التنوين)يرجى الابلاغ عن اي رابط لا يعمل قصد اصلاحه ،لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم