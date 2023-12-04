عرض بيع متوفر 330€ PAYSERA مقابل 243DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
330.00 أورو
سعر البيع
243.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
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NAIM 2093

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
11,715
نقاط التفاعل
2,631
النقاط
356
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 330€ PAYSERA مقابل 243دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-أقل مبلغ للبيع 30€
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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