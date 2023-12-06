إضافة الأيقونة المفضلة للروابط

عبدو شنوي

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
28
نقاط التفاعل
17
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
amine dz قام بإضافة منتج جديد:

إضافة الأيقونة المفضلة للروابط - يتيح لك هذا الملحق وضع الرمز المفضل بجوار الروابط.

ملخص الميزة :
  • المواقع المستبعدة
  • تفضيلات الحساب
يتيح لك هذا الملحق وضع الرمز المفضل بجوار الروابط.

خيارات :
  • المواقع المستبعدة
  • عدم إظهار الرمز المفضل لـ:
    • الرسالة - الروابط الداخلية (المحلية).
    • الرسالة - روابط خارجية
    • التوقيع - الروابط الداخلية (المحلية).
    • التوقيع - الروابط الخارجية
تفضيلات الحساب :
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
293
إلياس
إلياس
H
هاك تصغير الصور المطور افضل هاك تصغير صور
المشاركات
0
المشاهدات
1K
HamzaShop
H
angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
0
المشاهدات
975
angegardienretour
angegardienretour
N
بحث كامل حول وسائل الدفع الالكترونية
المشاركات
1
المشاهدات
32K
السلطانة
السلطانة
ل
حلول عربية
المشاركات
0
المشاهدات
2K
لمياء 42
ل
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة