المغربي فوزي لقجع يواصل اختطاف الكاف

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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ذكر
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تواصل الكاف او الاتحاد القاري الافريقي لكرة القدم
خرجاته المسيئة و المعادية للجزاير
فبعد اقصاء الجزاير من المونديال السابق على يد الحكم كاساما
و بعد سحب تنظيم كأس افريقيا من الجزاير رغم البنية التحية الافضل في القارة
هاهي الكاف
تقصي اللاعب محرز من سباق الافضل في افريقيا
و تقصي منتخبنا من سباق افضل المنتخبات على الرغم من سلسلة الانتصارت دون هزيمة خلال السنة
و تقصي اتحاد العاصمة من سباق افضل الاندية رغم فوزها بكأس الكاف و كأس السوبر الافريقي

و هكذا تثبت الايام فساد الاتحاد الافريقي
و تواصل عصابة المغربي لقجع احتجاز الهيئة
إلى اشعار لاحق
 
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