المغربي فوزي لقجع يواصل اختطاف الكاف

تواصل الكاف او الاتحاد القاري الافريقي لكرة القدم

خرجاته المسيئة و المعادية للجزاير

فبعد اقصاء الجزاير من المونديال السابق على يد الحكم كاساما

و بعد سحب تنظيم كأس افريقيا من الجزاير رغم البنية التحية الافضل في القارة

هاهي الكاف

تقصي اللاعب محرز من سباق الافضل في افريقيا

و تقصي منتخبنا من سباق افضل المنتخبات على الرغم من سلسلة الانتصارت دون هزيمة خلال السنة

و تقصي اتحاد العاصمة من سباق افضل الاندية رغم فوزها بكأس الكاف و كأس السوبر الافريقي



و هكذا تثبت الايام فساد الاتحاد الافريقي

و تواصل عصابة المغربي لقجع احتجاز الهيئة

إلى اشعار لاحق