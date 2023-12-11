مخادع أنت!

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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الكثير منا يقضى حوائجه بالكتمان، فهذا يخطط لشراء منزل أخر يحضر للهجرة هذا يريد الزواج أخر يعمل على مشروع شخصي أخر يدرس و يحضر لإمتحان أو مسابقة و مهما إختلفت الحاجيات عاجلا أم أجلا يأتي الوقت أو الفرصة التي يكتشف فيها الأخرون ما قام به هذا الشخص، لتجد نوعا من الإحباط المقاومة ربما الغيرة الحسد ربما تعاسة و تضجر من سعادة أو نجاح الأخر الخ من ردود الفعل التي توحي بالسلبية بل و ربما أحيانا حتى مقاطعة الشخص و إتهامه بالخداع و الخيانة
ما رأيكم صراحة، ما سر هذه الظاهرة، و لماذا يكاد الجميع أن يتمكنو من تنجب الإحساس أن الأخر قام بخيانتهم و خداعهم؟
إليكم الخط، و ليكتب الجميع كما يشاء
ما رأيكم صراحة، ما سر هذه الظاهرة، و لماذا يكاد الجميع أن يتمكنو من تنجب الإحساس أن الأخر قام بخيانتهم و خداعهم؟
إليكم الخط، و ليكتب الجميع كما يشاء