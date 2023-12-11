مخادع أنت!

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,207
نقاط التفاعل
4,020
النقاط
111
العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الكثير منا يقضى حوائجه بالكتمان، فهذا يخطط لشراء منزل أخر يحضر للهجرة هذا يريد الزواج أخر يعمل على مشروع شخصي أخر يدرس و يحضر لإمتحان أو مسابقة و مهما إختلفت الحاجيات عاجلا أم أجلا يأتي الوقت أو الفرصة التي يكتشف فيها الأخرون ما قام به هذا الشخص، لتجد نوعا من الإحباط المقاومة ربما الغيرة الحسد ربما تعاسة و تضجر من سعادة أو نجاح الأخر الخ من ردود الفعل التي توحي بالسلبية بل و ربما أحيانا حتى مقاطعة الشخص و إتهامه بالخداع و الخيانة
ما رأيكم صراحة، ما سر هذه الظاهرة، و لماذا يكاد الجميع أن يتمكنو من تنجب الإحساس أن الأخر قام بخيانتهم و خداعهم؟
إليكم الخط، و ليكتب الجميع كما يشاء
 
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