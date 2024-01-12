أصول في فهم البدعة وردها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأصولٌ إذا ضبطها طالب العلم يقع له فهم عظيم في ماهية البدعة وكيفية ردّها ويستطيع بها أن يناقش أكبر مبتدع على وجه الأرض. :الأصل الأول: في منع البدعة في قوله تعالى: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾الأصل الثاني: قال النبي ﷺ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وقوله ﷺ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).الأصل الثالث: قول النبي ﷺ في خطبته كل جمعة: (... وكل بدعة ضلالة)الأصل الرابع: هل العبادات التي جاء بها النبي ﷺ هل هي من عنده أم وحي من السماء؟الأصل الخامس: ردٌ على شبهة: لماذا تُنكرون علينا ونحن لم نفعل إلا خيرا!!الأصل السادس: أنّ العبادة إذا فقدت شرط المتابعة، فلا تُسمّى عبادة أبدا ولو عبدتَ الله مئة مرةٍ بهذه العبادة مع الدليل.الأصل السابع: أنّ نبيّنا ﷺ دلّ الأمة على كل خير وحذرها من كل شرّ والدليلالأصل الثامن: وهو رد على شبهة استدلالهم بحديث (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) لتمرير بِدَعِهم.أثرٌ يعضُدُ الحديث في الأصل السابع ويشهدُ له.الأصل التاسع في ردّ البدعة الإضافية: تحديد عبادة معينة بزمنٍ معين بهيئة معينة هذه مردودة على صاحبها.ودليل هذا الأصل نهي النبي ﷺ عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام.الدرس الرابع من دروس شرح رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ..لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله.