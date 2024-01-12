أصول في فهم البدعة وردها

أم أُنٌَيسة

أم أُنٌَيسة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

👈 أصولٌ إذا ضبطها طالب العلم يقع له فهم عظيم في ماهية البدعة وكيفية ردّها ويستطيع بها أن يناقش أكبر مبتدع على وجه الأرض. :

✅ 1️⃣الأصل الأول: في منع البدعة في قوله تعالى: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾

✅2️⃣الأصل الثاني: قال النبي ﷺ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وقوله ﷺ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

✅3️⃣الأصل الثالث: قول النبي ﷺ في خطبته كل جمعة: (... وكل بدعة ضلالة)

✅4️⃣الأصل الرابع: هل العبادات التي جاء بها النبي ﷺ هل هي من عنده أم وحي من السماء؟

✅5️⃣ الأصل الخامس: ردٌ على شبهة: لماذا تُنكرون علينا ونحن لم نفعل إلا خيرا!!

✅ 6️⃣الأصل السادس: أنّ العبادة إذا فقدت شرط المتابعة، فلا تُسمّى عبادة أبدا ولو عبدتَ الله مئة مرةٍ بهذه العبادة مع الدليل.

✅7️⃣الأصل السابع: أنّ نبيّنا ﷺ دلّ الأمة على كل خير وحذرها من كل شرّ والدليل

✅8️⃣ الأصل الثامن: وهو رد على شبهة استدلالهم بحديث (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) لتمرير بِدَعِهم.
أثرٌ يعضُدُ الحديث في الأصل السابع ويشهدُ له.
✅9️⃣الأصل التاسع في ردّ البدعة الإضافية: تحديد عبادة معينة بزمنٍ معين بهيئة معينة هذه مردودة على صاحبها.
ودليل هذا الأصل نهي النبي ﷺ عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام.

🌾 الدرس الرابع من دروس شرح رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله به لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ..
لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله.
 
بورك فيك على قلمك الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
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