المنصة الرقمية الجزائرية للمستثمر

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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تسمح المنصة الرقمية للمستثمر ، و التي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.​

و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الإستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.​

و تشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها إنطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.​


الهدف من المنصة الرقمية​

تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :​

التكفل بعملية إنشاء الشركات و الاستثمارات و تبسيطها وتسهيلها.​

تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية.​

ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها و كيفيات فحص و معالجة ملفات المستثمرين.​

الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية.​

السماح للمستثمرين بمتابعة ملفاتهم عن بعد.​

تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد و مردودية الأعوان و جودة الخدمة المقدمة.​

تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر اتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين.​

تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار.​

السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.​


من يمكنه استخدام المنصة الرقمية​

كل حامل مشروع أو مستثمر يرغب في :​

الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الجوانب المرتبطة بإنجاز مشروعه الاستثماري.​

إنشاء مشروعه الاستثماري.​

الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار المنظومة التشجيعية للاستثمار، على النحو المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.​

الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية.​

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رابط منصة المستثمر: https://invest.gov.dz/
 
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