المنصة الرقمية الجزائرية للمستثمر

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
تسمح المنصة الرقمية للمستثمر ، و التي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.
و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الإستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.
و تشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها إنطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.
الهدف من المنصة الرقمية
تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :
التكفل بعملية إنشاء الشركات و الاستثمارات و تبسيطها وتسهيلها.
تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية.
ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها و كيفيات فحص و معالجة ملفات المستثمرين.
الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية.
السماح للمستثمرين بمتابعة ملفاتهم عن بعد.
تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد و مردودية الأعوان و جودة الخدمة المقدمة.
تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر اتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين.
تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار.
السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
من يمكنه استخدام المنصة الرقمية
كل حامل مشروع أو مستثمر يرغب في :
الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الجوانب المرتبطة بإنجاز مشروعه الاستثماري.
إنشاء مشروعه الاستثماري.
الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار المنظومة التشجيعية للاستثمار، على النحو المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.
الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية.
رابط منصة المستثمر: https://invest.gov.dz/