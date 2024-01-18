أصداء كأس افريقيا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,049
نقاط التفاعل
83,497
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هنا نعيش أصداء

كأس افريقيا
⚽🏆
 
🎙| سونغ مدرب الكاميرون:

🔶️ منتخب السنغال هو الأبرز للفوز بالكان

🔶️ لقد قدم اللاعبين كل مافي وسعهم ضد غامبيا

🔶️ لدينا كل الوسائل لتعريض دفاع السنغال للخطر

🔶️ نحن ملزمون بإظهار أشياء مختلفة غدًا ضد السنغال
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

الامين محمد
  • مثبت
كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار ـ مدخل
المشاركات
7
المشاهدات
149
Djamel.Dz
Djamel.Dz
السلطانة
مباريات الاربعاء
المشاركات
1
المشاهدات
139
ريحـان
ريحـان
السلطانة
نتائج المجموعة 123 وتقييماتكم للمباريات
المشاركات
3
المشاهدات
552
إلياس
إلياس
ريحـان
المغرب 🇲🇦 (0) × فرنسا 🇫🇷 (2)
4 5 6
المشاركات
108
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
ريحـان
🔴 توقع معنآ مباريات الجمعة 14 يناير 2022 || { كأس الأمم الأفريقية }
المشاركات
5
المشاهدات
439
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة