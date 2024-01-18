أصداء كأس افريقيا

🎙| سونغ مدرب الكاميرون:️ منتخب السنغال هو الأبرز للفوز بالكان️ لقد قدم اللاعبين كل مافي وسعهم ضد غامبيا️ لدينا كل الوسائل لتعريض دفاع السنغال للخطر️ نحن ملزمون بإظهار أشياء مختلفة غدًا ضد السنغال