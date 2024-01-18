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:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا نعيش أصداء
كأس افريقيا
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
🎙| سونغ مدرب الكاميرون:
️ منتخب السنغال هو الأبرز للفوز بالكان
️ لقد قدم اللاعبين كل مافي وسعهم ضد غامبيا
️ لدينا كل الوسائل لتعريض دفاع السنغال للخطر
️ نحن ملزمون بإظهار أشياء مختلفة غدًا ضد السنغال
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