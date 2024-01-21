المنافسين المتوقعين للجزاير في الدور القادم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,458
نقاط التفاعل
48,040
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
في حال فوز منتخبنا على موريتانيا من المتوقع ان يكون المنافس
القادم على الشكل التالي من الاحتمالات

🇩🇿
في حال تأهل الجزائر في المركز الثالث هناك احتمالين
مواجهة متصدر مجموعة السينغال أو
مواجهة متصدر مجموعة كوت ديفوار
‏في حال تأهل الجزائر في المركز الثاني احتمال واحد هو مواجهة متصدر مجموعة مالي
‏في حال تأهل الجزائر في المركز الأول هناك ثلاثة احتمالات
*مواجهةثالث مجموعةالسنغال
* مواجهة ثالث مجموعة مالي
*مواجهةثالث مجموعة المغرب
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