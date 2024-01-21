المنافسين المتوقعين للجزاير في الدور القادم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,458
- نقاط التفاعل
- 48,040
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
في حال فوز منتخبنا على موريتانيا من المتوقع ان يكون المنافس
القادم على الشكل التالي من الاحتمالات
في حال تأهل الجزائر في المركز الثالث هناك احتمالين
مواجهة متصدر مجموعة السينغال أو
مواجهة متصدر مجموعة كوت ديفوار
في حال تأهل الجزائر في المركز الثاني احتمال واحد هو مواجهة متصدر مجموعة مالي
في حال تأهل الجزائر في المركز الأول هناك ثلاثة احتمالات
*مواجهةثالث مجموعةالسنغال
* مواجهة ثالث مجموعة مالي
*مواجهةثالث مجموعة المغرب
القادم على الشكل التالي من الاحتمالات
مواجهة متصدر مجموعة السينغال أو
مواجهة متصدر مجموعة كوت ديفوار
في حال تأهل الجزائر في المركز الثاني احتمال واحد هو مواجهة متصدر مجموعة مالي
في حال تأهل الجزائر في المركز الأول هناك ثلاثة احتمالات
*مواجهةثالث مجموعةالسنغال
* مواجهة ثالث مجموعة مالي
*مواجهةثالث مجموعة المغرب