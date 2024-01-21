المنافسين المتوقعين للجزاير في الدور القادم

في حال فوز منتخبنا على موريتانيا من المتوقع ان يكون المنافسالقادم على الشكل التالي من الاحتمالاتفي حال تأهل الجزائر في المركز الثالث هناك احتمالينمواجهة متصدر مجموعة السينغال أومواجهة متصدر مجموعة كوت ديفوار‏في حال تأهل الجزائر في المركز الثاني احتمال واحد هو مواجهة متصدر مجموعة مالي‏في حال تأهل الجزائر في المركز الأول هناك ثلاثة احتمالات*مواجهةثالث مجموعةالسنغال* مواجهة ثالث مجموعة مالي*مواجهةثالث مجموعة المغرب