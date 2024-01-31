برنامج و نتايج دور ربع نهائي من الــCAN

بعد نهاية الدور الاول و السادس عشر من الكان الافريقي المليء بالمفاجآت الكبيرةكإقصاء الجزاير من الدور الأول و اقصاء المغرب من الدور الثمن نهائيو ظهور منتخبات مغمورة كالرأس الاخضر و منتخب انجولا و غينيا و كونغو الديمقراطيةو عودة منتخب البافانا بافانا الى مكانته الحقيقيةو اخرى لازالت تحافظ على تقاليدها كنسور نيجيريا و ماليو اخرى رجعت من الموت كحال منتخب الافواريو كذالك اقصاء حامل اللقبنصل اليوم الى رزنامة الدور الربع نهائيإليكم البرامج الخاص بالربع نهائي