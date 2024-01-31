برنامج و نتايج دور ربع نهائي من الــCAN

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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بعد نهاية الدور الاول و السادس عشر من الكان الافريقي المليء بالمفاجآت الكبيرة
كإقصاء الجزاير من الدور الأول و اقصاء المغرب من الدور الثمن نهائي
و ظهور منتخبات مغمورة كالرأس الاخضر و منتخب انجولا و غينيا و كونغو الديمقراطية
و عودة منتخب البافانا بافانا الى مكانته الحقيقية
و اخرى لازالت تحافظ على تقاليدها كنسور نيجيريا و مالي
و اخرى رجعت من الموت كحال منتخب الافواري
و كذالك اقصاء حامل اللقب
نصل اليوم الى رزنامة الدور الربع نهائي
إليكم البرامج الخاص بالربع نهائي
كإقصاء الجزاير من الدور الأول و اقصاء المغرب من الدور الثمن نهائي
و ظهور منتخبات مغمورة كالرأس الاخضر و منتخب انجولا و غينيا و كونغو الديمقراطية
و عودة منتخب البافانا بافانا الى مكانته الحقيقية
و اخرى لازالت تحافظ على تقاليدها كنسور نيجيريا و مالي
و اخرى رجعت من الموت كحال منتخب الافواري
و كذالك اقصاء حامل اللقب
نصل اليوم الى رزنامة الدور الربع نهائي
إليكم البرامج الخاص بالربع نهائي