برنامج و نتايج و تحليل مباراة نهائي الــCAN

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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يضرب منتخب كوت ديفوار موعدا مع نيجيريا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية
والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب "الحسن واتارا"، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت 10 فبراير، بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.
في بطولة كانت الغرب على الاطلاق و حملت الكثير من السيناريوهات العجيبة و الغريبة
و شهدت اخفاء منتخبات قوية و بروز منتخبات فتية
والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب "الحسن واتارا"، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت 10 فبراير، بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.
في بطولة كانت الغرب على الاطلاق و حملت الكثير من السيناريوهات العجيبة و الغريبة
و شهدت اخفاء منتخبات قوية و بروز منتخبات فتية