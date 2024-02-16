فضل دُعاء يوم الجمعة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


فضل دُعاء يوم الجمعة يمنح أيامكم بركة و يوسع أرزاقكم، ففيه خُلق آدم وهو يوم تقوم فيه الساعة

و ننتظره من جمعة إلى جمعة، و وصف بخير يوم طلعت فيه الشمس، كي ننال ساعة الإستجابة التي تنفتح فيها أبواب السماء، متضرعين إلى الله نردد دعاء يوم الجمعة طامعين في قبول الرجاء، وأن يثلج الله صدورنا بإجابة كل خير والغنيمة من كل شر. ولهذا أنعم الله علينا بالإكثار من الدعاء في يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف وفعل كل ما هو طيب من الزيارات العائلية والتصدق ومساعدة الغير


اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، إهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
 
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