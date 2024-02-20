التسول الاحترافي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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السلام عليكم آل اللمة ان شاء الله الكل بخير


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اكيد الكل لاحظ ظاهرة التسول في الاعوام الأخيرة
سابقا كان المتسول معروف يلتزم مكانة المعهود أمام السوق أو أمام مسجد والكل يعرفه ويتصدقون عليه من وقت لآخر
إما الان احس ان التسول صار احترافي ففي كل إشارة مرور تجد ثلاثة أو أربعة ماسولين كأنه تقسيم متفق عليه
إما المساجد فاحكي ولا حرج بعد الصلاة تجد مجموعة من المتسولين يرفعون أيديهم واصواتهم بالبركة لمن يعطيهم أو يتصدق عليهم

إما التسول الإلكتروني حدث ولا حرج صار كل واحد يفتح لايف ويبقى يحكي على أمور خالية من الفائدة ومرات حتى السب والشتم والنميمة كل هذا من أجل المال الذي يحصلون عليه من المتابعين لهم .

اسئلة للجميع

هل انت تعطي لكل متسول تراه في طريقك أو لا ..ولماذا


هل الدولة مسؤولة على نشاط هذه الفئة الذين يعتبرون التسول مهنة ؟

هل التسول يستعملوه مروجوه ادات لدخول أو التجسس على المنازل للتخطيط لسرقة ؟


باب النقاش مفتوح للجميع اهلا بكم
 
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