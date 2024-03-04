بلوغ شهر رمضان

سعد606

سعد606

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فإن بلوغ شهر رمضان من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم؛ لأن رمضان من مواسم الخير الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتُغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر القرآن، والغزوات الفاصلة في ديننا.
فمن فوائد صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط اللهم بلغنا رمضان، بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار
 
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