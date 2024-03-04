بلوغ شهر رمضان

أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده فيدخل رمضان بقوة ونشاط اللهم بلغنا رمضان، بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار